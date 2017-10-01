请问取环后需要打消炎针吗

核心提示：二胎政策的开放使得很多家庭又萌生出再添一子的想法，以前上过节育环的也需要取出来，而在取环之后一定要严防感染，否则还需要注射消炎针。

上环是比较健康效果比较长久的一种避孕方式，但是二胎政策的开放，使得再要一个宝宝不再是梦想，因此就需要将绝育环取下来，那么取环后需要打消炎针吗?

取环后需要打消炎针吗，如果没有特别反应的话，在取出绝育环之后是不需要注射小炎症的，但是如果后期恢复不好，出现感染发炎的话，那么就需要采用相应的消炎方法，其中注射消炎针是一种，虽然对于取环后需要打消炎针吗的回答是肯定的，但是只要注意取环之后的注意事项，可以有效避免这种情况的发生。

取环后注意事项：

第一、有些女性在取环之后可能会有微量或者点滴出血情况，也有一些在前三个月会出现经期延长的现象，这种情况都是正常的，但是如果出血量比较严重的话，那么则需要使用相应的药物。

第二、在取环之后，要注意休息，而且在手术之后的一周之内不宜进行体力活动，尤其是一些下蹲式的劳动，防止增加出血量。

第三、在取环之后两周以内要禁止夫妻生活，以防阻止恢复，同时还要严防感染，根据情况可以听从医生建议是否需要增加消炎药物。

第四、取环之后，女性就可以正常受孕，但这时子宫还需要一段时间恢复，因此在取环之后三个月内要采用其他避孕方式，在三个月之后再着手准备受孕。

第五、健康饮食有注意身体恢复，取环之后可以多吃一些奶类、蛋类以及豆类，同时也要注意少吃生冷刺激性食物，多吃补血的食物比如桂圆以及红枣等等。

取环后需要打消炎针吗，这一点还需要根据每个人的情况来定，如果恢复好的话，是不需要注射消炎针的，而女性一定要注意保养自己的身体，让身体早日恢复。