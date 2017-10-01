39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

外阴湿疹多久能自愈 外阴湿疹该如何应对呢

妇科文章排行榜
2017-10-1439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　外阴湿疹同样作为一种女性人群当中常见高发的过敏性疾病，外阴湿疹发病以后会使得女性外阴出现瘙痒、皮肤破损等诸多不适，如果不治疗还有可能会引发更为严重的后果。但是有的女性却在出现湿疹后抱有侥幸心理，认为这种疾病即便不治疗也可以自愈。那外阴湿疹多久能自愈？外阴湿疹该如何应对呢？

图片

　　外阴湿疹同样作为一种女性人群当中常见高发的过敏性疾病，外阴湿疹发病以后会使得女性外阴出现瘙痒、皮肤破损等诸多不适，如果不治疗还有可能会引发更为严重的后果。但是有的女性却在出现湿疹后抱有侥幸心理，认为这种疾病即便不治疗也可以自愈。那外阴湿疹多久能自愈?外阴湿疹该如何应对呢?下面我们一起来详细了解一下!

　　外阴湿疹多久能自愈?

　　对于外阴湿疹多久能自愈这个问题，对于一些病症较轻的湿疹患者来说，如果在平时护理得当的话，那么湿疹也是可以慢慢自愈的，但是这个时间也并不短，需要患者耐心对对待。也就是说外阴湿疹是具有一定的自愈几率的，但是这种自愈的可能性仅限于病症较轻的湿疹患者，如果症状较重的患者却没有及时到医院进行治疗，那么湿疹自愈的可能性几乎为零，希望患者朋友为了自己的健康着想，在外阴湿疹发病后及时引起重视及时治疗。

　　也就是说在面对外阴湿疹多久能自愈这个问题上，我们女性朋友一定不能心存侥幸地认为能够自愈，由于自己没有专业的医学知识来判断自身的病情，因此在外阴湿疹发病后还是不要等它自愈了，及时求诊治疗才是保障身体健康的王道。

　　那外阴湿疹该如何应对呢?

　　(1)一定要尽量避免外界各种刺激，例如用热水烫洗外阴、用手抓挠患处等都可能会加剧患处病情，因此一定不要盲目去刺激患处了;患者需要尽量保持柔软的衣着，同时在饮食上一定要戒忌辣、海鲜等发物，做到饮食营养清淡。

　　(2)尽可能地追寻病因，以便更好地控制住各种不良刺激导致的病情再次发作，对于湿疹病情严重的，一定要在专业医生的指导下，使用一些抗菌消炎的药物来帮助患处尽快得到控制。

　　以上就是关于外阴湿疹多久能自愈的相关内容介绍，毫无疑问外阴湿疹是一种极其顽固的病症，在发病以后自愈的可能性很低，因此为了帮助病情更好地得到控制，一定要注意做好相关的治疗以及护理措施。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

外阴湿疹多久能自愈

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肠癌的早期症状有哪肠癌的早期症状有哪
石女如何拥有性福？石女如何拥有性福？
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 肠癌的早期症状有哪些？4大症状要警惕！ 肠癌的早期症状有哪些？4大症状要警惕！

肠癌的早期症状有什么表现？了解肠癌早期4个特点，及时发现…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 脂肪肝如何治疗 脂肪肝患者如何治疗？

轻度脂肪肝一般多坚持一定量运动，少食动物内脏等过油食物…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈