39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

促排期间白带增多正常吗

妇科文章排行榜
2017-10-1439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：在日常生活中有很多的女性朋友为了提高怀孕的机率，选择了服用促排卵的药物，不过女性在促排期间的时候会有白带增多的现象，这让她们感到疑惑，因为白带是直接反应女性身体健康的一种标志，所以这时候白带增多让她们非常紧张，不知道是正常还是异常，那么促排期间白带增多正常吗？

图片

　　在日常生活中有很多的女性朋友为了提高怀孕的机率，选择了服用促排卵的药物，不过女性在促排期间的时候会有白带增多的现象，这让她们感到疑惑，因为白带是直接反应女性身体健康的一种标志，所以这时候白带增多让她们非常紧张，不知道是正常还是异常，那么促排期间白带增多正常吗?

　　促排期间白带增多正常吗

　　女性在服用促排卵药的时候，会使自己的身体排卵有所增多，与白带是没有什么关系的，并且在服用排卵药的时候，白带发生异常的话应该不是药物导致的，有可能是因为阴道部位受到了感染而造成的阴道炎症，所以如果在促排期间出现了白带增多的话，需要及时去正规的医院做检查和治疗才能有效的改善这种情况，如果不及时治疗的话病情严重时会怀孕是有很大影响的，因此在促排期间的时候出现白带增多的现象是不正常的。

　　白带增多的原因

　　导致女性白带增多的原因是非常多的，有可能是因为身体存在炎症导致的，如患上了阴道炎、盆腔炎、生殖器疱疹、宫颈炎、淋病、子宫内膜炎或者是盆腔积液等等，这些疾病均会引起白带增多的现象;还有可能是因为患上了肿瘤疾病导致的，如子宫内膜癌、子宫肌瘤、阴道癌、宫颈癌等肿瘤疾病;另外还有可能是因为身体里面放置了异物导致的，如放置节育环等。

　　促排期间白带增多正常吗?在促排期间如果出现白带增多的现象是不正常的，女性服用促排卵药的话，只会使身体出现排卵增多的现象，与白带是没有关系的，导致白带增多发生有可能是其他的原因，相关的内容在以上均有介绍，希望能帮到大家。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

促排期间白带增多

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肠癌的早期症状有哪肠癌的早期症状有哪
石女如何拥有性福？石女如何拥有性福？
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 肠癌的早期症状有哪些？4大症状要警惕！ 肠癌的早期症状有哪些？4大症状要警惕！

肠癌的早期症状有什么表现？了解肠癌早期4个特点，及时发现…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 脂肪肝如何治疗 脂肪肝患者如何治疗？

轻度脂肪肝一般多坚持一定量运动，少食动物内脏等过油食物…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈