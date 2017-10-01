核心提示：在日常生活中有很多的女性朋友为了提高怀孕的机率，选择了服用促排卵的药物，不过女性在促排期间的时候会有白带增多的现象，这让她们感到疑惑，因为白带是直接反应女性身体健康的一种标志，所以这时候白带增多让她们非常紧张，不知道是正常还是异常，那么促排期间白带增多正常吗？

在日常生活中有很多的女性朋友为了提高怀孕的机率，选择了服用促排卵的药物，不过女性在促排期间的时候会有白带增多的现象，这让她们感到疑惑，因为白带是直接反应女性身体健康的一种标志，所以这时候白带增多让她们非常紧张，不知道是正常还是异常，那么促排期间白带增多正常吗?

促排期间白带增多正常吗

女性在服用促排卵药的时候，会使自己的身体排卵有所增多，与白带是没有什么关系的，并且在服用排卵药的时候，白带发生异常的话应该不是药物导致的，有可能是因为阴道部位受到了感染而造成的阴道炎症，所以如果在促排期间出现了白带增多的话，需要及时去正规的医院做检查和治疗才能有效的改善这种情况，如果不及时治疗的话病情严重时会怀孕是有很大影响的，因此在促排期间的时候出现白带增多的现象是不正常的。

白带增多的原因

导致女性白带增多的原因是非常多的，有可能是因为身体存在炎症导致的，如患上了阴道炎、盆腔炎、生殖器疱疹、宫颈炎、淋病、子宫内膜炎或者是盆腔积液等等，这些疾病均会引起白带增多的现象;还有可能是因为患上了肿瘤疾病导致的，如子宫内膜癌、子宫肌瘤、阴道癌、宫颈癌等肿瘤疾病;另外还有可能是因为身体里面放置了异物导致的，如放置节育环等。

促排期间白带增多正常吗?在促排期间如果出现白带增多的现象是不正常的，女性服用促排卵药的话，只会使身体出现排卵增多的现象，与白带是没有关系的，导致白带增多发生有可能是其他的原因，相关的内容在以上均有介绍，希望能帮到大家。