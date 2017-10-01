验白带能查出什么病吗 这些病症你一定想不到

核心提示： 在众多的妇科检查当中白带常规检查是极其常见的，而白带异常绝非是一个单一的症状表现，它还可能意味着一系列妇科疾病的发生，通过白带常规检查能够及时规避诸多妇科病的风险。那验白带能查出什么病吗？

在众多的妇科检查当中白带常规检查是极其常见的，而白带异常绝非是一个单一的症状表现，它还可能意味着一系列妇科疾病的发生，通过白带常规检查能够及时规避诸多妇科病的风险。那验白带能查出什么病吗?下面我们一起来详细了解一下!

验白带能查出什么病吗?

对于验白带能查出什么病吗这个问题，答案很显然通过常规白带检查能够及时发现女性体内到底存在哪一种妇科疾病。一般来说会将阴道清洁度分为4度，其中Ⅰ～Ⅱ为正常，Ⅲ～Ⅳ为异常，在验白带的的检查当中，可以及时发现病原菌、真菌、阴道滴虫等诸多问题，同时也可以通过查看女性的白带颜色、性质等来确诊妇科疾病的类型。

(1)滴虫性阴道炎：滴虫性阴道炎是女性人群当中常见高发的一种妇科炎症，发病后患者的白带会呈现出稀脓状态，颜色会比较偏黄，甚至会带有泡沫、异味等，这个时候一定要及时采取针对性的措施来控制住滴虫继续滋生。

(2)霉菌性阴道炎：验白带能查出什么病吗?霉菌性阴道炎发病以后，可以发现患者的白带颜色偏黄或者发白，并且质地比较粘稠，甚至会呈现出豆腐渣样或者乳凝块状，会对患者的生殖健康造成极大的影响。由此可见白带异常也是很大程度上显示了女性的身体健康状态，因此以后一定要警惕不要再随便就应付过去了。

(3)宫颈糜烂：宫颈糜烂同样也会导致白带异常的问题发生，宫颈糜烂问题发生以后，患者的白带一般呈现出粘稠般的脓液状态，颜色比较发黄，这主要是宫颈组织受到炎症的刺激后引起的糜烂，最终引发的白带异常现象。但是自己具体是哪种原因引起的白带异常问题，最终还需要经过科学的诊断后才能有所定论，这样才能够制定更有针对性的治疗措施，最终才能够完全彻底地治疗痊愈。

以上就是关于验白带能查出什么病吗的相关内容介绍，毫无疑问通过白带常规检查，能够及时发现诸多妇科疾病，因此女性朋友在日常检查当中一定要关注白带检查项目，定期做好检查以便随时掌握自身阴道的清洁度，如果出现异样一定要在医生的指导下科学用药治疗。千万不要以为自己的身体非常强壮一点都不需要注意，这样等到大问题发生的时候后悔就已经来不及了。