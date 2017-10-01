39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

中药灌肠注意事项

妇科文章排行榜
2017-10-1439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：灌肠的治疗方法相信大家并不陌生，近些年来灌肠被广泛应用，灌肠可适用于很多的疾病治疗中，并且治疗的效果是非常不错的，在治疗的时候患者也不会有任何的疼痛感，所以说很多人在生病的时候非常依赖灌肠，不过在灌肠的时候有很多事情是需要注意的，那么中药灌肠注意事项有哪些呢？

图片

　　灌肠的治疗方法相信大家并不陌生，近些年来灌肠被广泛应用，灌肠可适用于很多的疾病治疗中，并且治疗的效果是非常不错的，在治疗的时候患者也不会有任何的疼痛感，所以说很多人在生病的时候非常依赖灌肠，不过在灌肠的时候有很多事情是需要注意的，那么中药灌肠注意事项有哪些呢?

　　中药灌肠注意事项

　　在用中药灌肠液的时候，一定要注意避免用对肠粘膜产生腐蚀性的药，并且在插入肛管的时候，要注意使用的手法要轻柔，不要因此而擦伤粘膜，如果患有痔疮的话，对此治疗方法要慎用;还有在灌肠的时候，要保留一会儿，如果患者不能保留的话，可以选择头低足高的仰卧位，灌肠的治疗方法最好是减少剂量，并且灌肠的时间最好是在晚上睡觉前。

　　中药灌肠保留前要先对病情的病变部位有所了解，可以更好的掌握灌肠时候的姿势，以及肛管被插入的一个深度，灌肠之前要让患者把大便排空，如果有必要的话，可以先做灌肠的清洁。中药灌肠时要注意药液的温度，要在三十九至四十一度，如果过低的话有可能会使肠蠕动有所加强以及加重腹痛的症状，如果温度过高的话有可能会造成肠粘膜的烫伤或者是肠管的扩张等，引起患者的强烈便意，使药液在患者的肠道里面停留的时间会比较短，所以吸收的就会比较少而导致治疗效果差。

　　中药灌肠注意事项有哪些呢?中药灌肠的治疗方法已经被很多人所采用，中药灌肠的治疗效果是非常不错的，但是在使用这种治疗方法的时候要有些事情是需要注意的，相关的内容在以上已经为大家做了详细的介绍了，希望能帮到大家。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

中药灌肠注意事项

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肠癌的早期症状有哪肠癌的早期症状有哪
石女如何拥有性福？石女如何拥有性福？
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 肠癌的早期症状有哪些？4大症状要警惕！ 肠癌的早期症状有哪些？4大症状要警惕！

肠癌的早期症状有什么表现？了解肠癌早期4个特点，及时发现…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 脂肪肝如何治疗 脂肪肝患者如何治疗？

轻度脂肪肝一般多坚持一定量运动，少食动物内脏等过油食物…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈