核心提示：灌肠的治疗方法相信大家并不陌生，近些年来灌肠被广泛应用，灌肠可适用于很多的疾病治疗中，并且治疗的效果是非常不错的，在治疗的时候患者也不会有任何的疼痛感，所以说很多人在生病的时候非常依赖灌肠，不过在灌肠的时候有很多事情是需要注意的，那么中药灌肠注意事项有哪些呢？

灌肠的治疗方法相信大家并不陌生，近些年来灌肠被广泛应用，灌肠可适用于很多的疾病治疗中，并且治疗的效果是非常不错的，在治疗的时候患者也不会有任何的疼痛感，所以说很多人在生病的时候非常依赖灌肠，不过在灌肠的时候有很多事情是需要注意的，那么中药灌肠注意事项有哪些呢?

中药灌肠注意事项

在用中药灌肠液的时候，一定要注意避免用对肠粘膜产生腐蚀性的药，并且在插入肛管的时候，要注意使用的手法要轻柔，不要因此而擦伤粘膜，如果患有痔疮的话，对此治疗方法要慎用;还有在灌肠的时候，要保留一会儿，如果患者不能保留的话，可以选择头低足高的仰卧位，灌肠的治疗方法最好是减少剂量，并且灌肠的时间最好是在晚上睡觉前。

中药灌肠保留前要先对病情的病变部位有所了解，可以更好的掌握灌肠时候的姿势，以及肛管被插入的一个深度，灌肠之前要让患者把大便排空，如果有必要的话，可以先做灌肠的清洁。中药灌肠时要注意药液的温度，要在三十九至四十一度，如果过低的话有可能会使肠蠕动有所加强以及加重腹痛的症状，如果温度过高的话有可能会造成肠粘膜的烫伤或者是肠管的扩张等，引起患者的强烈便意，使药液在患者的肠道里面停留的时间会比较短，所以吸收的就会比较少而导致治疗效果差。

中药灌肠注意事项有哪些呢?中药灌肠的治疗方法已经被很多人所采用，中药灌肠的治疗效果是非常不错的，但是在使用这种治疗方法的时候要有些事情是需要注意的，相关的内容在以上已经为大家做了详细的介绍了，希望能帮到大家。