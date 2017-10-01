孕妇可以吃腌菜吗 孕妇吃腌菜可能有哪些副作用

核心提示： 对于孕妇这个特殊的群体来说，在生活中的一举一动都需要考虑腹中胎儿的健康安全，无论是在饮食上还是其他的方面都需要十分小心谨慎，尤其是在饮食上如果孕妇饮食不当，不仅会对自己的健康造成损害，同时也有可能会给腹中胎儿造成终身都难以逆转的悲剧。那孕妇可以吃腌菜吗？孕妇吃腌菜可能有哪些副作用？

对于孕妇这个特殊的群体来说，在生活中的一举一动都需要考虑腹中胎儿的健康安全，无论是在饮食上还是其他的方面都需要十分小心谨慎，尤其是在饮食上如果孕妇饮食不当，不仅会对自己的健康造成损害，同时也有可能会给腹中胎儿造成终身都难以逆转的悲剧。那孕妇可以吃腌菜吗?孕妇吃腌菜可能有哪些副作用?下面我们一起来详细了解一下!

孕妇可以吃腌菜吗?

腌菜是一种发酵食品，腌菜喝粥或者当下饭菜都是一个不错的选择。而对于孕妇可以吃腌菜吗这个问题，如果能够保证腌菜干净卫生的话，当孕妇胃口不佳的时候可以适当吃点腌菜来帮助促进食欲，来改善一下自己的胃口也是无可厚非的事情。也就是说对于孕妇可以吃腌菜吗这个问题，答案并非是绝对禁止的，只要适量有度也不会引发太大的危害，但是如果孕妇天天不加节制地进食腌菜，就有可能会引起一些副作用产生。

那孕妇吃腌菜可能有哪些副作用?

(1)腌菜作为一种发酵食品，在制作的过程中为了使其不变质就会添加大量的盐，而盐经过诸多作用下会转变成亚硝酸盐，这种物质无论是对普通老百姓或者是孕妇以及腹中胎儿都没有什么好处。

(2)在腌菜发酵的过程中，可能会产生一些菌类，如果制作的卫生不达标，那么就有可能会损害孕妇的肠道健康，可能会引起孕妇腹泻呕吐等问题，对于腹中胎儿的健康是非常不利的，因此腌菜还是要少吃。

以上就是关于孕妇可以吃腌菜吗的相关内容介绍，孕妇如果实在胃口不佳想要吃点腌菜开胃也是无可厚非的，但是在吃腌菜的时候一定要确保腌菜干净，同时吃的时候少量就可以了，千万不要因为想吃就大吃特吃，只要做好这些禁忌事项，孕妇吃点腌菜改善口味也是可以的。