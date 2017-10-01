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宫颈炎吃什么消炎药好

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2017-10-0239健康网
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核心提示：宫颈炎是常见的一种妇科病症，想要治愈疾病，可以选择药物治疗方式，这就需要知道宫颈炎吃什么消炎药好。

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　　女性患宫颈炎的概率是非常高的，因此女性要保护好自身健康一定要了解应急措施，出现病症及时治疗，那么宫颈炎吃什么消炎药好呢?

　　很多人都想要知道宫颈炎吃什么消炎药好，其实目前医疗方面对于宫颈炎的治疗可以采用很多种治疗方式，因此药物并不单一，没有一种固定的说法，而根据患者的身体情况以及疾病的严重程度会有相应的药物来进行治疗，而宫颈炎的表现形式有很多种，比如宫颈肥大、宫颈息肉以及宫颈囊肿等等，不同的情况所需要的药物是不同的。

　　了解宫颈炎症状，做到早发现早治疗

　　首先、白带异常，主要是白带增多，而且呈现出脓性，有些情况下还可以看到白带有粘液在白带中夹杂着血丝，也有一些情况严重会出现腹痛以及腰骶疼痛的症状，这是宫颈炎比较常见的一种症状。

　　其次、阴道流血也很常见，而且患者还会有明显周期会呈现出缩短的症状，每一次经量会有明显增加，因此女性阴道会出现不规则出血症状;

　　最后，阴道排液量会增多，而当这种情况出现的时候，白带还同时伴随着腥臭味。

　　宫颈炎吃什么消炎药好，要知道药物要对症下药，针对急性病症，可以在使用药物之前进行阴道灌洗，然后可以选择干棉布擦干净，一般会选择不同配方的中药，但是在月经期要禁止使用，如果是慢性病症，除了使用药物也需要借助物理治疗以及手术的方式才能治好。

　　很多人都在关注宫颈炎吃什么消炎药好，殊不知每个人的情况是不同的，因此所需要的药物也会出现差异，因此不可盲目来了解药物，首先要清楚自己属于何种情况才可以针对性进行治疗，当然服药也需要谨遵医嘱。

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