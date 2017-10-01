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促排卵药物作用有哪些 促排卵药物副作用是什么呢

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2017-10-0139健康网
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核心提示：　　女性在下丘脑－垂体－性腺轴的调控下每个月都会有排卵以及月经来潮，但是在当今这个压力倍增的社会，女性有可能会因为这样那样的原因而引起促排卵功能障碍问题，情况严重的甚至会出现闭经、不孕不育等问题，因此需要借助促排卵药物来恢复正常。那促排卵药物作用有哪些？促排卵药物副作用是什么呢？

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　　女性在下丘脑-垂体-性腺轴的调控下每个月都会有排卵以及月经来潮，但是在当今这个压力倍增的社会，女性有可能会因为这样那样的原因而引起促排卵功能障碍问题，情况严重的甚至会出现闭经、不孕不育等问题，因此需要借助促排卵药物来恢复正常。那促排卵药物作用有哪些?促排卵药物副作用是什么呢?下面我们一起来详细了解一下!

　　促排卵药物作用有哪些?

　　我们知道每一个成年女性一个月都会排出一个卵子，而通过使用促排卵药物，在促排卵药物的作用下能够促使卵巢排出给多的卵子，帮助女性实现怀孕甚至生多胞胎的愿望。但是促排卵药物并不能盲目使用，如果盲目使用的话可能会引发诸多问题，甚至还可能会出现其他身体疾病的。

　　那促排卵药物副作用是什么呢?

　　(1)长期使用促排卵药物可能会加速更年期到来

　　女性的卵泡数量是非常有效的，如果长期使用促排卵药物可能会加快卵泡成熟，这会使得固定的卵泡数量被更快地消耗掉，而当卵泡消耗殆尽以后，女性的雌激素将不再分泌，那么更年期就有可能会提前到来了。

　　(2)容易引发雌激素水平过高的问题

　　促排卵药物会阻断雌激素对下丘脑的反馈，从而使得身体停留在一个高雌激素的水平下，一方面可能会引起内分泌紊乱的问题，另外一方面还有可能会引发乳腺肿瘤、卵巢囊肿等诸多不良后果。

　　以上就是关于促排卵药物的相关内容介绍，促排卵药物的使用固然能够帮助女性实现当母亲的愿望，但是如果不当的促排卵药物使用也有可能会引发一系列的副作用，建议有需要的女性朋友在专业医生的指导下科学使用。尤其禁忌不对自己身体负责任随意到一些小作坊去打排卵针，这种不管不顾的态度有可能会给自己带来终身都难以逆转的悲剧。

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