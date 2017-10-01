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哺乳期能不能喝咖啡 哺乳期喝咖啡有哪些影响

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2017-10-0139健康网
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核心提示：　　咖啡是我们日常生活中深受欢迎的一种提神饮料，很多白领都喜欢在加班疲倦的时候喝上一杯咖啡，其提神效果也是非常不错的，但是对于哺乳期妈妈而言，妈妈所进食的食物成分会转化成乳汁输送给宝宝，有可能会被宝宝吸收造成影响。那哺乳期能不能喝咖啡？哺乳期喝咖啡有哪些影响？

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　　咖啡是我们日常生活中深受欢迎的一种提神饮料，很多白领都喜欢在加班疲倦的时候喝上一杯咖啡，其提神效果也是非常不错的，但是对于哺乳期妈妈而言，妈妈所进食的食物成分会转化成乳汁输送给宝宝，有可能会被宝宝吸收造成影响。那哺乳期能不能喝咖啡?哺乳期喝咖啡有哪些影响?下面我们一起来详细了解一下!

　　哺乳期能不能喝咖啡?

　　我们知道咖啡当中含有咖啡因的成分，而咖啡因是会使得人体神经中枢兴奋的一种物质。对于哺乳期能不能喝咖啡这个问题，答案是哺乳期妈妈最好不要喝咖啡，因此如果哺乳期妈妈想通过喝咖啡来缓解疲劳，那么这咖啡因就会存在妈妈的乳汁当中，通过乳汁来将咖啡因传递给宝宝。宝宝由于身体各项机能尚未发育完全，因此即便是小剂量的咖啡因也会使宝宝出现亢奋的问题，会使得宝宝情绪不安，也会对宝宝健康成长造成极其不利的影响。因此对于哺乳期能不能喝咖啡这个问题，建议妈妈们还是能够戒口不喝咖啡了。

　　哺乳期喝咖啡是极其不好的，那哺乳期喝咖啡可能有哪些影响呢?

　　(1)对妈妈造成的影响

　　哺乳期很多妈妈为了生活早早就去工作了，因此每天除了照顾宝宝，妈妈们还需要处理公司的各项工作，其精神以及体力的损耗很大，这个时候为了提神来一杯咖啡，但是当中的咖啡因会刺激妈妈的神经系统、心脏甚至呼吸系统，对于妈妈的健康也有着极其不利的影响。

　　(2)对宝宝造成的影响

　　咖啡当中的咖啡因可能会通过乳汁进入宝宝的体内，当宝宝吸收了这些咖啡因的成分，那么就会对宝宝的神经系统引起反应，可能会刺激到宝宝的心跳和呼吸加快，使得宝宝出现烦躁、心律加快等损害，宝宝就会不停哭闹，不睡觉自然就会对宝宝成长造成影响。

　　以上就是关于哺乳期能不能喝咖啡的相关内容介绍，哺乳期妈妈的饮食护理是需要非常注意的，如果哺乳期实在疲倦乏力，建议能够抽空休息一会，以帮助自己快速恢复体力，也能够使自己有足够的精力去照顾宝宝以及应对各种工作。千万不要想着没精神的时候来上一杯咖啡提提神，这样子“不负责任”的做法，不仅会对自己的健康造成影响，同时也可能会使自己的宝宝发生不利的损害。

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