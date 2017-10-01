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孕妇可以吃鸽子蛋吗

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2017-10-0139健康网
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核心提示：　　可能所有女人都要经历这样一个阶段，在得知怀孕后就开始在大脑里不断的回忆，我是否在怀孕前有吃过什么药，做过什么检查，做这什么辐射性的活动之类的，各种想象，其实这是一个正常的想法，如果有吃过药做过什么检查，那会对胎儿有一定程度的影响，比如说发育不全等，而在怀孕后的注意事项也是一排排的列表，那么孕妇可以吃鸽子蛋吗？

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　　可能所有女人都要经历这样一个阶段，在得知怀孕后就开始在大脑里不断的回忆，我是否在怀孕前有吃过什么药，做过什么检查，做这什么辐射性的活动之类的，各种想象，其实这是一个正常的想法，如果有吃过药做过什么检查，那会对胎儿有一定程度的影响，比如说发育不全等，而在怀孕后的注意事项也是一排排的列表，那么孕妇可以吃子蛋吗?

　　孕妇可以吃鸽子蛋吗?

　　孕妇是可以吃鸽子蛋的，鸽子蛋它味甘、性平，而且富含高品质的蛋白质，提神，补充营养的好作用，怀孕后的孕妇时常感觉疲乏无力，食用鸽子蛋会有一定的缓解效果。其实本身鸽子蛋对女性就有非常好的好处，以增强皮肤的抗操作能力，而且还有美容护肤的作用，对于月经不调、气血不足的体质也有一定的调解作用，对儿童也有预防麻疹而且还可以解毒的功效，总之鸽子蛋真的是好处多多。

　　孕妇在怀孕期间经常吃鸽子蛋的话，会有助于胎儿的胫骨很好的发育，而且有助于孕妇的食欲大增，缓解在孕期身体不适的调理。在怀孕期间孕妇容易流失一些营养成本都让胎儿吸收，通过食且鸽子蛋可以补充这一块缺失，当然不管吃什么要适量就好，鸽子蛋也是如此，主要以蛋黄为主，蛋黄对皮肤细胞的活性弹力有一定的改善，随着胎儿的逐渐长大，孕妇的肚子也会被越撑越大，那么皮肤的弱性就非常重要。

　　对于孕妇可以吃鸽子蛋吗这个问题给大家做了一些总结，孕妇是可以吃鸽子蛋的，不过要适量，除了这些还可以多吃一些含维生元素多的新鲜蔬菜与水果，对于饮食以少食多顿为主，不适合吃的太撑，对胎儿不好，而且在孕前期可能会有孕吐的表现，要多注意营养的补充，祝好孕。

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