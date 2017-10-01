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孕妇上火怎么办 这些降火小技巧学起来

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2017-10-0139健康网
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核心提示：　　说到上火这个问题相信很多人都曾经遇到过，上火虽然不是一个严重的病症，但是一旦体内有火没有及时降火，那么就容易引起便秘、口腔溃疡等一系列疾病，尤其是对于比较特殊的孕妇这个群体来说，不能够通过吃药来降火，只能通过其他办法来进行调理。那孕妇上火怎么办？

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　　说到上火这个问题相信很多人都曾经遇到过，上火虽然不是一个严重的病症，但是一旦体内有火没有及时降火，那么就容易引起便秘、口腔溃疡等一系列疾病，尤其是对于比较特殊的孕妇这个群体来说，不能够通过吃药来降火，只能通过其他办法来进行调理。那孕妇上火怎么办?下面我们一起来学习一下吧!

　　孕妇上火怎么办?

　　(1)适当地喝点牛奶

　　很多人都会觉得牛奶是比较上火的食物，如果在上火以后再喝牛奶更容易引起烦躁的问题，但事实上牛奶是一种性微寒，具有滋阴、解热毒的作用。孕妇上火怎么办?对于这种情况孕妇可适当地喝点牛奶来降火，效果也是非常不错的。

　　(2)多吃点去火的水果

　　水果当中含有丰富的维生素和各种矿物质，对于孕妇上火的问题，可以吃点子、西红柿、西瓜等，都是可以起到不错的降火效果的。但是需要注意孕妇作为一个比较特殊的群体，无论吃任何东西都要节制有度，千万不要为了追求降火的效果就大量进食。

　　(3)喝点美味清凉绿豆汤

　　孕妇上火怎么办?绿豆汤具有清热解毒、止渴消暑的作用功效，因此假如孕妇出现上火的问题，可以喝上一碗美味清凉的绿豆汤，降火效果也是不容置疑的;更重要的是孕妇上火的适合喝点绿豆汤不仅可以去火消暑，同时也可以使孕妇皮肤保证润泽。

　　(4)注意宣泄情绪

　　情绪上过于焦虑也是导致孕妇上火的一个重要原因，为了避免上火的问题，孕妇在平时要尽量保持平和的心境，如果有不良情绪出现建议尽量转移，以此来调节自己的精神状态;另外在饮食上要多吃容易消化的食品，不吃辛辣油腻的食物。

　　以上就是关于孕妇上火怎么办的相关内容介绍，孕妇上火在生活中极其常见，因此孕妇如何降火就成为了一个尤为重要的事情，对于孕妇而言一定要注意早睡早起，保持规律的作息时间，这样才能够更好地保证不上火哟!

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