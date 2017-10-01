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孕妇能吃话梅吗

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2017-10-0139健康网
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核心提示：在怀孕初期，多数孕妇都有食欲不佳的症状，而这个时候话梅可以达到不错的效果，不过也有一些人疑惑孕妇能吃话梅吗，怀孕初期可以吃话梅，但是要选择正规厂家的。

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　　怀孕初期的饮食至关重要，如果选择不对，对于胎儿的健康成长是非常不利的，而话是一些孕妇的必备零食，到底孕妇能吃话梅吗?

　　想要知道孕妇能吃话梅吗，还需要知道话梅的生产过程，话梅的选材是成熟的梅子，俗称为黄梅，要经过晒烤等一些列工序之后才会变成话梅，而话梅已经是现在很多人休闲娱乐必备的一种零食，到底孕妇能吃话梅吗，其实孕妇是可以的，而且孕妇基本上都存在食欲不佳的现象，因此吃话梅可以达到开胃的效果，还可以在一定程度上缓解孕妇的心情，保障营养的摄入量。

　　虽然说对于孕妇能吃话梅吗的回答是肯定的，但是也需要选择正规厂家生产的，毕竟这种产品想要储藏也需要一定量的防腐剂，因此一定要谨慎不要选择劣质的话梅，即便孕妇可以吃话梅，也不可一次性吃太多，一天不要超过五个。

　　孕妇吃话梅注意事项不可忽视

　　1、如果孕妇的血糖量比较高的话，那么要少吃话梅，而话梅是晒干的果肉，其中的糖分含量也是非常高的;

　　2、话梅不可空腹食用，话梅偏酸，如果空腹吃的话很容易刺激到肠胃引起肠胃不适;

　　3、挑选话梅的时候厂家要选择好，此外，防腐剂也要考虑进去，如果话梅存在异味就要注意，尤其是已经发霉的话梅一定不可以吃;

　　4、话梅吃多的话会出现恶心以及胃酸等症状，因此孕妇吃话梅一定要少吃，以免刺激到自己身体影响胎儿的健康。

　　虽然说对于孕妇能吃话梅吗的回答是肯定的，但是也不可多吃，如果吃话梅太多导致肠胃不适，可以吃一些馒头或者面包来缓解，另外也可以多喝一些温开水，如果还无法缓解的话就需要及时到医院来让医生进行诊断。

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