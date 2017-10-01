女性经前莫名烦躁是怎么回事？

核心提示：许多女性经前都会感到莫名的烦躁，这是怎么回事呢？其实这是一种正常的生理现象，叫做“经前期综合征”。

许多女性经前都会感到莫名的烦躁，这是怎么回事呢？其实这是一种正常的生理现象，叫做“经前期综合征”。它可能与神经介质、神经内分泌系统平衡失常，激素改变有关。一般女性处于这种情况下，可以通过一些方法来缓解经前烦躁，一起来看看。

◆远离经前综合征注意四点

1、高跟鞋不离脚

很多女生喜欢穿高跟鞋让自己高人一等，但是如果穿高跟鞋走路姿势不对会造成骨盆歪曲、骨盆周围血流不畅，会导致卵巢功能下降及荷尔蒙紊乱，继而引发经前期综合征。

2、暴饮暴食

在月经来潮的前一周内要拒绝暴饮暴食。稳定的食物摄入有助于将体内血糖保持在较高的水平，因而减少因荷尔蒙波动带来的影响。其实想要做到远离经前期综合征很简单，只对平时的食谱稍加改动就可以。

3、爱喝咖啡因饮品

咖啡、茶、巧克力以及某些含有苏打的食物，都含有咖啡因，而咖啡因和一些经前期症状有关。咖啡因的摄入量越少，经前期症状越轻。因此女性在月经期，也要尽量少吃这些食物。

4、心理压力大

精神因素与经前期综合征的眼中程度又动态关系，当妇女感觉压力时更容易以身体症状和情绪变化来对正常的激素变化作出反应。而接受系统的放松和入静训练的妇女，可使其经前烦躁症状大大减轻。

◆缓解月经前烦躁的方法

1、调整心情

多与家人或好友聊聊天，当经期来临前，保持乐观、自信的态度可以预防一些不适症状的出现，在工作和学习中不要太紧张和过于劳累，注意劳逸结合，休闲的时候听听音乐看看自己喜欢的书籍，做些自己喜欢的事情来转移注意力。

2、做些有氧运动

要学会自我放松的方式，减轻心理压力，例如适当进行一些有氧运动就是一个不错的选择，想象自己的不良情绪随着呼吸排出体外，将烦恼抛到脑外，让自己彻底放松。

3、清淡饮食

少吃动物性脂肪，多吃富含维生素和纤维素的食物，减少或避免咖啡因、酒精的摄入。

4、寻求医生的帮助

症状严重者，要及时到医院寻求医生的帮助，可在医生的指导下使用一些药物进行治疗，如有明显焦虑及易怒的可服用镇静剂，抑郁症状明显的可选用抗抑郁药物，消退心理、情绪障碍等可用调整中枢神经系统的药物等。

5、理解包容很重要

当女性遭遇到经前综合征时，应得到家人、朋友，特别是丈夫的理解、包容和关心，以减少环境刺激和情绪上的冲突，帮助她们顺利度过这个不适的阶段。