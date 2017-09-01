39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

四红补血粥怎么样

妇科文章排行榜
2017-09-2439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：生理期对于多数女性来说无疑是痛苦的代名词，如何跟生理期和平相处是很多人在关注的内容，相信四红补血粥是一个很好的说客。

图片

　　每个女人跟生理期的相处可谓是爱恨交织，生理期本身会给女性健康提供帮助，是排毒的一种方式，但是很多人在生理期都非常痛苦，这种情况可以通过饮食来调理，那么四红补血粥怎么样呢?

　　认识四红补血粥对于生理期的好处，首先需要从材料上了解，四红补血粥也叫做四红粥，其中包括红豆、红枣、花生以及红糖这四种，而这几种食材都是对女性健康作用很大的，尤其是对于特殊的生理期。

　　红豆——红豆可以养心补血，因此食用红豆对于养心好处是很多的，可以促进气血运行，同时还可以帮助生理期排除毒素。

　　红枣——红枣当中含有的维生素c对于毛细血管的健全有极大帮助，因此可以帮助维持血管壁并且保持其弹性，在保养皮肤的同时还可以延缓衰老。

　　花生——红绳当中的维生素k是止血良药，其中还含有维生素e跟锌元素，在增强记忆力以及延缓大脑方面有着极大的作用，而且还可以缩短凝血时间，有利于骨骼制造血小板。

　　红糖——红糖是生理期疼痛的克星，红糖当中含有丰富的单糖以及多糖类物质，可以为细胞提供 足够的能量，有很多的进补效果，同时还可以刺激机体的造血功能，因此有利于生理期排血，此外还可以保持 肌肤的弹性提高皮肤的营养。

　　生理期吃四红补血粥好处多

　　1、美容养颜

　　在生理期之前由于体内激素变化会出现皮肤粗糙的情况，而四红粥有着极好的养颜美容作用，可以让服用者容光焕发，而且红豆红枣以及花生都是补血良品。

　　2、补肾抗衰老

　　不仅黑色食物可以补肾，选择红色食物也可以达到补肾的效果，而且红豆红枣还可以促进血液流动，加快血液更新，对于肾脏调节有着极好的作用，同时还可以帮助肾脏排出毒素，延缓衰老让人保持年轻。

　　3、养心安神

　　很多人在生理期会表现出焦躁的气氛，而四红补血粥可以达到养心安神的作用，其中的食材可以促进心脏运行在安抚神经方面有着很好效果。

　　四红补血粥不仅疗效很好，制作过程也是比较简单的，把材料一开始浸泡，先熬制红豆，在煮沸之后加入花生，再次煮沸之后加入红枣，关掉火之后放入红糖即可食用，不仅效果好，而且制作简单，相信是克服经期痛苦的好帮手。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

四红补血粥

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

得了肺癌还能活多久得了肺癌还能活多久
反复痛经警惕妇科病反复痛经警惕妇科病
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 这个糖尿病并发症为何“不痛”？ 这个糖尿病并发症为何“不痛”？

俗话说：“通则不痛，不通则痛。”但为什么有时候却不灵了…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈