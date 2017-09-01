核心提示：生理期对于多数女性来说无疑是痛苦的代名词，如何跟生理期和平相处是很多人在关注的内容，相信四红补血粥是一个很好的说客。

每个女人跟生理期的相处可谓是爱恨交织，生理期本身会给女性健康提供帮助，是排毒的一种方式，但是很多人在生理期都非常痛苦，这种情况可以通过饮食来调理，那么四红补血粥怎么样呢?

认识四红补血粥对于生理期的好处，首先需要从材料上了解，四红补血粥也叫做四红粥，其中包括红豆、红枣、花生以及红糖这四种，而这几种食材都是对女性健康作用很大的，尤其是对于特殊的生理期。

红豆——红豆可以养心补血，因此食用红豆对于养心好处是很多的，可以促进气血运行，同时还可以帮助生理期排除毒素。

红枣——红枣当中含有的维生素c对于毛细血管的健全有极大帮助，因此可以帮助维持血管壁并且保持其弹性，在保养皮肤的同时还可以延缓衰老。

花生——红绳当中的维生素k是止血良药，其中还含有维生素e跟锌元素，在增强记忆力以及延缓大脑方面有着极大的作用，而且还可以缩短凝血时间，有利于骨骼制造血小板。

红糖——红糖是生理期疼痛的克星，红糖当中含有丰富的单糖以及多糖类物质，可以为细胞提供 足够的能量，有很多的进补效果，同时还可以刺激机体的造血功能，因此有利于生理期排血，此外还可以保持 肌肤的弹性提高皮肤的营养。

生理期吃四红补血粥好处多

1、美容养颜

在生理期之前由于体内激素变化会出现皮肤粗糙的情况，而四红粥有着极好的养颜美容作用，可以让服用者容光焕发，而且红豆红枣以及花生都是补血良品。

2、补肾抗衰老

不仅黑色食物可以补肾，选择红色食物也可以达到补肾的效果，而且红豆红枣还可以促进血液流动，加快血液更新，对于肾脏调节有着极好的作用，同时还可以帮助肾脏排出毒素，延缓衰老让人保持年轻。

3、养心安神

很多人在生理期会表现出焦躁的气氛，而四红补血粥可以达到养心安神的作用，其中的食材可以促进心脏运行在安抚神经方面有着很好效果。

四红补血粥不仅疗效很好，制作过程也是比较简单的，把材料一开始浸泡，先熬制红豆，在煮沸之后加入花生，再次煮沸之后加入红枣，关掉火之后放入红糖即可食用，不仅效果好，而且制作简单，相信是克服经期痛苦的好帮手。