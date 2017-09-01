宫颈糜烂微创手术危害有哪些 宫颈糜烂术后多久才能恢复

核心提示： 宫颈糜烂是女性人群当中的高发疾病，无论任何阶段任何年龄都有可能会患上宫颈糜烂，需要及时采取措施进行治疗才能够规避伤害，而在宫颈糜烂的治疗方法当中，微创手术治疗也是临床上常见的一种方法。那宫颈糜烂微创手术危害有哪些？宫颈糜烂术后多久才能恢复？

宫颈糜烂是女性人群当中的高发疾病，无论任何阶段任何年龄都有可能会患上宫颈糜烂，需要及时采取措施进行治疗才能够规避伤害，而在宫颈糜烂的治疗方法当中，微创手术治疗也是临床上常见的一种方法。那宫颈糜烂微创手术危害有哪些?宫颈糜烂术后多久才能恢复?下面我们一起来详细了解一下!

宫颈糜烂微创手术危害有哪些?

说到宫颈糜烂微创手术危害这个问题，目前微创治疗宫颈糜烂的方法主要包括微波治疗、冷冻治疗、电熨治疗等多种方法，其主要的治疗特点是通过微波、冷冻或者电熨的方式，来使得宫颈糜烂患处结疤脱落，能够快速使宫颈炎症得到治疗，效果也是不错的。

但是对于未婚或者已婚未孕的女性朋友，一般医生不建议选择这种治疗方法，因为宫颈糜烂微创手术危害主要是通过这种治疗方式，有可能会使患者的宫颈口发生变形，宫颈粘连、宫腔面积变得狭窄等，最终影响患者生育能力。因此对于微创手术治疗是一定要谨慎选择的。

那宫颈糜烂术后多久才能恢复?

宫颈糜烂从治疗期到恢复期大约需要1~3个月左右，在治疗期间除了积极配合医生以外，患者还需要遵照医嘱做好一系列的护理事项，只有在恢复期后再次进行宫颈恢复检查，查看到宫颈以及恢复到光滑状态，那么就代表此次治疗成功了。

以上就是关于宫颈糜烂微创手术危害的相关内容介绍，宫颈糜烂已然成为了女性常见的一种妇科疾病，当下也有众多女性正在默默承受宫颈糜烂带来的疼痛不适，因此女性朋友一旦患上宫颈糜烂，就需要及时求助专业的医生来帮助自己恢复健康。