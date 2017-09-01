核心提示： 女性阴道做分泌物是表现女性阴道是否健康的一项表现方式，阴道分泌物就是白带，女性白带异常有可能就预示着有妇科的某中疾病，比如女性阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂等都会有白带异常的情况，宫颈糜烂分为轻中重三种程度，不同的宫颈糜烂不同的治疗方式，宫颈糜烂b超能检查出来吗？

女性阴道做分泌物是表现女性阴道是否健康的一项表现方式，阴道分泌物就是白带，女性白带异常有可能就预示着有妇科的某中疾病，比如女性阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂等都会有白带异常的情况，宫颈糜烂分为轻中重三种程度，不同的宫颈糜烂不同的治疗方式，宫颈糜烂b超能检查出来吗?

宫颈糜烂b超能检查出来吗?

如果想确认是否患有宫颈糜烂可以通过专业的阴道B超可以检查出来，普通的B超是没有办法检查的，或者通过阴道镜也可以查出，宫颈糜烂会影响到女性的月经，甚至使阴道有出血的现象，所以不可小视，首先通过专业的检查确认是哪个程度的宫颈糜烂，如果已经到了重度，可能首先要先做宫颈抹片的检查排除有癌前病变等，然后要进行阴道的分泌物的原体的培养后，再选择治疗性的药物，加上有效的物理治疗就可以。

一听宫颈糜烂大部分女性可能通常会比较害怕，其实它是比较很常的一种妇科疾病，虽然比较困扰女性，它的患病率是非常大的，很难避免，因为不管是什么样的妇科疾病，去医生做检查，医生十有八九都会疹断为是宫颈糜烂，宫颈糜烂b超能检查出来吗?是可以的，专业的检查阴道B超可以确认阴道中的某种程度的疾病是不是为宫颈糜烂。

患有宫颈糜烂的女性不必有太大的心理压力，宫颈糜烂非常常见，它也叫宫颈柱状上皮异位，一般是春季的时候发生率较大，无症状的患者没有生育经历，并无需治疗，注意观察调节饮食生活习惯就好，如果有症状，比较白带异常等可以配合医生通过物流治疗的方式，而对于重度的宫颈糜烂就要通过检查用药物进行治疗，放入的配合口服的一起使用效果会更好，平时要注意阴部清洁卫生，不食用刺激性的食物，会慢慢康复。