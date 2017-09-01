宫颈糜烂怎么检查 宫颈糜烂诊断项目有哪些

核心提示： 宫颈糜烂确实是个骇人听闻的词，会对女性的生理以及心理都造成极大的损害，尤其是宫颈糜烂如果不及时治疗还有可能会出现癌变的风险，因此在检查确诊宫颈糜烂病情后是需要及时采取措施进行治疗的。那宫颈糜烂怎么检查？宫颈糜烂诊断项目有哪些？

宫颈糜烂确实是个骇人听闻的词，会对女性的生理以及心理都造成极大的损害，尤其是宫颈糜烂如果不及时治疗还有可能会出现癌变的风险，因此在检查确诊宫颈糜烂病情后是需要及时采取措施进行治疗的。那宫颈糜烂怎么检查?宫颈糜烂诊断项目有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

宫颈糜烂怎么检查?

(1)初步的妇科检查

事实上妇科检查可以初步筛选出多种疾病，而对于宫颈糜烂怎么检查这个问题，临床医生会重点对受检者的宫颈大小、宫颈的质地、宫颈的外形等进行肉眼检查，另外也需要查看宫颈口是否有接触性出血，同时也会对受检者的外阴、子宫以及阴道等进行检查。但是需要注意的是肉眼判断有可能会与其他病症混淆，因此还需要作进一步的诊断才能够最终确诊到底是何种疾病损害了自己的身体健康。

(2)宫颈刮片学细胞检查：通过对宫颈进行刮片提取细胞组织进行检查，是辅助检查以及防癌普查的一种首先方法，能够有效监测出女性宫颈是否出现病变的问题。宫颈糜烂怎么检查?宫颈刮片检查是一种简单易行且经济实惠的检查宫颈糜烂的方法。但是进行宫颈刮片检查一定要在正规的妇科医院进行，千万不要因为没钱想省点钱，就随便找个没有医质的小作坊去进行检查，这样很容易会因为感染而使本身问题加重。

(3)阴道镜检查：阴道镜检查能够迅速发现肉眼看不出的病变，当女性出现宫颈糜烂问题以后，通过阴道镜检查能够有效辨别诊断出来，尤其是当患者出现血性或者脓性白带的时候，又或者存在接触出血问题时，就可以判断是宫颈糜烂问题，但是还需要与早期宫颈癌进行鉴别诊断。

以上就是关于宫颈糜烂怎么检查的相关内容介绍，上文已经为大家介绍了多个关于宫颈糜烂的检查诊断方法，希望女性朋友都能够多去了解关于宫颈糜烂的知识，并且在日常生活中多注意个人卫生，定期做好相关的检查措施，以便更好地帮助身体维持健康状态。千万不要以为自己身体强壮百毒不侵，这样子的态度是非常容易让“病魔”有乘虚而入的机会，从而使病魔肆虐最终侵害自己的身体健康。小编也不希望大家在出现病魔后再来捶胸口后悔，而是希望每一位读者都能够从现在开始做好一切的防护措施。