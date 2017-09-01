盆腔炎b超能查出吗 盆腔炎确诊依据有哪些

核心提示： 盆腔炎作为一种临床的高发疾病，会对女性的身心健康都带来巨大的伤害，只有及早发现及早采取措施进行治疗，这样才能够将危害尽量减少的最低。那盆腔炎b超能查出吗？盆腔炎确诊依据有哪些？

盆腔炎作为一种临床的高发疾病，会对女性的身心健康都带来巨大的伤害，只有及早发现及早采取措施进行治疗，这样才能够将危害尽量减少的最低。那盆腔炎b超能查出吗?盆腔炎确诊依据有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

盆腔炎b超能查出吗?

对于盆腔炎b超能查出吗这个问题，事实上盆腔炎是可以通过b超检查出来的。盆腔炎b超能查出吗?通过b超的超声扫描以及摄片等操作，医生可以有效地识别出来自受检者体内输卵管、卵巢以及肠管粘连在一起形成的包块或者脓肿，其准确率高达85%甚至会更高。

但是由于多种妇科疾病都容易出现包块以及脓肿的情况，因此用b超检查时如果单纯靠b超也是不能很好地确诊的，例如当b超检查时盆腔内有积液，又或者是卵巢肿瘤等问题，这些都会影响到b超的判断结果。因此对于盆腔炎的检查确诊，还需要依靠妇科双合诊才能够最终检查出来。

除了b超检查以外，有时候还需要搭配一些必要的化验，其中就包括验血、验尿、子宫颈分泌物检查等，只有做好一系列的检查，并且再回看患者的临床症状，例如是否有出现小腹坠胀不适、长期腰骶部酸痛、白带异常等问题，通过多个方面的确诊方可使最终的结果确定下来。

以上就是关于盆腔炎b超能查出吗的相关内容介绍，相信大家在阅读完上文后，对于盆腔炎的临床检查确诊方面都有了更加明确的认识，盆腔炎作为一种较为严重的妇科炎症，希望女性朋友能够引起重视，在确诊以后积极采取治疗措施进行科学有效的治疗，千万不要以为没什么大不了的问题就肆意妄为。



