经期吃芒果会导致闭经吗 经期饮食禁忌有哪些

核心提示： 说到芒果相信大家首先能想到的肯定就是香甜醇厚的口感，而芒果也是老百姓们日常生活中常吃的一种水果之一，尤其是女性朋友对芒果的更是毋庸置疑的。但是芒果虽然可不是人人都可以吃的，尤其是在女性生理周期的时候，其饮食禁忌有很多，其中很多人就曾经听说吃芒果会导致闭经。那经期吃芒果会导致闭经吗？经期饮食禁忌有哪些呢？

说到芒果相信大家首先能想到的肯定就是香甜醇厚的口感，而芒果也是老百姓们日常生活中常吃的一种水果之一，尤其是女性朋友对芒果的更是毋庸置疑的。但是芒果虽然可不是人人都可以吃的，尤其是在女性生理周期的时候，其饮食禁忌有很多，其中很多人就曾经听说吃芒果会导致闭经。那经期吃芒果会导致闭经吗?经期饮食禁忌有哪些呢?下面我们一起来详细了解一下!

经期吃芒果会导致闭经吗?

说到经期吃芒果会导致闭经吗这个问题，其实主要还是因为很多女性都曾经听说芒果有止血的功能，因此在月经期内是一定不能吃芒果的，假如因为贪嘴吃了芒果就有可能会导致行经不畅，从而导致经量减少的问题发生。但是在面对吃芒果会导致闭经吗这个问题是，无论是中医书里面亦或者是现代医学的研究当中，都没有实质的根据论证到芒果因为止血的功能而会影响月经最终导致闭经的问题发生。由此可见在民间广为流传的关于经期吃芒果会导致闭经的说法，是毫无科学根据的以讹传讹的。

虽然经期吃芒果不足以引起闭经的问题，但是为了避免不良影响的发生，建议还是能够尽量少吃或者不吃，除此之外经期也还有诸多的饮食禁忌需要注意：

(1)多吃温热食品禁忌生冷食物

血只有在温热的环境下才能够得以运行，假如在经期吃了生冷的食物容易影响经血的顺利运行，容易引起月经量减少，痛经等诸多不适，因此经期一定要戒口不吃生冷食物。

(2)酸辣刺激食品需禁忌

在月经期间女性的消化功能也会大大减弱，这个时候在饮食上就应该以清淡容易消化的食物为主，千万不要在这个时候还吃刺激性大的食品，这样容易导致盆腔充血，会给女性的月经周期带来不适。

以上就是关于经期吃芒果会导致闭经吗的相关内容介绍，芒果虽然香甜可口，但是也有一定的人群禁忌，希望大家在吃芒果之前先有所了解，看看自己是不是适合吃芒果，以免因为贪嘴引起一些不必要的麻烦发生。