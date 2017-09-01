39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

剖腹产后能喝红糖水吗 产后喝红糖水有哪些作用

妇科文章排行榜
2017-09-0339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　剖腹产会让产妇元气大伤，因此剖腹产过后产妇的身体是非常虚弱的，需要注意及时补充营养来及时对机体供给能量，但是我们知道剖腹产的女性在饮食上有着诸多的禁忌，有很多东西都是不能吃的。那剖腹产后能喝红糖水吗？

图片

　　剖腹产会让产妇元气大伤，因此剖腹产过后产妇的身体是非常虚弱的，需要注意及时补充营养来及时对机体供给能量，但是我们知道剖腹产的女性在饮食上有着诸多的禁忌，有很多东西都是不能吃的。那剖腹产后能喝红糖水吗?产后喝红糖水有哪些作用呢?下面我们一起来详细了解一下!

　　剖腹产后能喝红糖水吗?

　　中国有句俗语讲女人一辈子都离不开红糖的滋养，换而言之红糖对于女性的作用是很大的，并且红糖当中含有钙、磷、等微量元素，对于女性身体营养补充是很有帮助的，因此很多人对于剖腹产后能喝红糖水吗这个问题是非常关注的。

　　首先剖腹产会导致女性体内大量失血，因此很多剖腹产女性可能会出现低血糖的症状，这个时候适当喝点红糖水，一方面可以补充体力和能量，另外一方面也能够改善低血糖导致的头晕、头痛等不良症状，因此对于剖腹产后能喝红糖水吗这个问题，答案是剖腹产女性适宜喝点红糖水是不错的。

　　红糖当中含有丰富的铁质，对于剖腹产的女性来说补血是非常重要的一个步骤，而红糖水既可以补铁又可以促进血液生化，对于增强造血功能都是极其有帮助的，另外红糖水也能够改善妈妈们产后失血过多导致的皮肤苍白暗淡，因此剖腹产后只要恢复不错，是可以适当喝点红糖水的。

　　以上就是关于剖腹产后能喝红糖水吗的相关内容介绍，红糖水是一种温性食物，经常饮用可以起到暖胃的作用功效，尤其是对于剖腹产后元气大伤的妈妈们，可以适当喝点红糖水帮助身体更好地恢复噢!但是也不能过度追求效果就大量饮用红糖水，以免引起不良损害出现。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

剖腹产后能喝红糖水吗

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

槟榔会致癌吗？槟榔会致癌吗？
子宫肌瘤怎么治疗子宫肌瘤怎么治疗
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 男人早泄吃什么调理好？ 男人早泄吃什么调理好？

男人早泄吃什么调理好？被早泄困扰的男性不在少数，除了就…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈