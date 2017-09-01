剖腹产后吃什么补元气 这些食物你怎能错过

核心提示： 怀胎十月的辛苦并非是常人能够想象的，假如到最后生产的时候因为无法顺产转而选择剖腹产，毫无疑问这会让产妇们元气大伤，假如在剖腹产手术后不注意调养是很容易诱发一系列损害的。那剖腹产后吃什么补元气？下面我们一起来详细了解一下！

怀胎十月的辛苦并非是常人能够想象的，假如到最后生产的时候因为无法顺产转而选择剖腹产，毫无疑问这会让产妇们元气大伤，假如在剖腹产手术后不注意调养是很容易诱发一系列损害的。那剖腹产后吃什么补元气?下面我们一起来详细了解一下!

剖腹产后吃什么补元气?

(1)多吃鸡蛋促进体力恢复

鸡蛋当中含有丰富的优质蛋白质，与此同时鸡蛋当中的卵磷脂、卵黄素以及丰富的维生素、矿物质等，都容易被人体消化吸收;剖腹产后吃什么补元气?对于身体虚弱的剖腹产女性来说，适当吃点鸡蛋不仅能促进身体恢复，同时也能够维护神经系统健康。

(2)多吃小米粥增加食欲

刚生产完毕再加上剖腹产导致的伤口疼痛，这时候建议以营养丰富的流食为主，此时可以选择维生素以及纤维素含量都丰富的小米粥，一方面可以促进肠胃蠕动，另外一方面也能够增加食欲帮助吸收营养。

(3)喝点清淡的肉汤

产妇是非常容易出汗的，再加上需要分泌乳汁，因此需要更多的水分供应。剖腹产后吃什么补元气?这个时候家属可以给产妇煲一些味道鲜美且蛋白质多的肉汤，以帮助补充机体营养，同时也能够促进乳汁分泌。但是需要注意的是尽量在剖腹产后的数天内不要喝太油腻太滋补的汤水，以免因为产妇身体虚弱难以消化，引起其他不必要的麻烦。

以上就是关于剖腹产后吃什么补元气的相关内容介绍，我们都知道刚刚生产完毕的产妇们身体是非常虚弱的，这个时候家人们为了让产妇身体快快恢复，都会准备各种各样的营养品，但是小编提醒大家补身体是好事，但不要盲目进补以免引起适得其反的后果。