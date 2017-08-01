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流产后腰疼是怎么回事

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2017-08-2739健康网
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核心提示：生活中一些女性在流产后出现了腰痛情况，进而便问了这样一个问题，即流产后腰疼是怎么回事呢？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

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生活中一些女性在流产后出现了腰痛情况，进而便问了这样一个问题，即流产后腰疼是怎么回事呢？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，流产后腰疼是怎么回事呢？医生指出，女性流产以后出现腰痛要适具体的情况来看。主要是因为，一些女性的流产属于自然性的，而一些女性的流产则是人为的即人工流产。

一般若是因为人工流产后而出现了腰痛情况，那么多数是因为进行人工流产的过程中出现了淤血。这些淤血流入到了人体的盆腔后压倒腰部的神经而导致的，也可能是因为女性在家进行人流手术时子宫的位置发生了移动而导致腰部神经受损而引发的。

所以，女性若是在进行人流手术后出现了严重的腰痛情况，那么此时应及时的到医院进行相应的检查，以排除病症，若确实因为以上原因那么听从医生的建议来进行治疗。

而自然流产后的腰痛多数因为人流以后未能充分的休息。医生指出，女性进行流产手术以后是要卧床休息的。不仅如此，女性人流以后不可从事过重的劳动。一般，休息不好不仅容易引发腰痛，还很容易出现其他方面的后遗症。

不过，女性流产后的腰痛多是因为休息不当而引发的，极少是因为病理性原因所导致的。排除病理性原因以后，女性可采用按摩的方法来进行治疗，相对而言效果还是很不错的。

以上是有关流产后腰疼是怎么回事？知识的介绍，希望我们的介绍对您在健康的呵护上，流产后腰痛的调理、治疗上能有所帮助。若是人流后疼痛严重，持续时间超过1周，此时必须入院进行相应的检查并接受治疗。

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