附件炎怎么回事　附件炎彩超能查出来吗

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附件炎是一种常见的妇科疾病，是输卵管和卵巢的炎症，在初发时患者可以感觉到轻微的不适和隐痛，所以常常被人忽视，但是附件炎的危害是非常大的，女性如果患有附件炎就要及时治疗，那么怎么知道自己患有附件炎，附件炎有哪些症状表现呢？