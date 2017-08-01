妇科检查做b超怎么回事　妇科检查做b超有哪些注意事项

核心提示： 妇科检查做b超相信很多女性并不会感觉陌生，因为在妇科检查当中b超检查是极其常见的一种超声波检查，它是相对于常规妇科检查来说更进一步的检查，能够对女性的宫颈、子宫以及附件等多个部位进行详细检查并且得出诊断性结果。那妇科检查做b超是怎么回事？

妇科检查做b超相信很多女性并不会感觉陌生，因为在妇科检查当中b超检查是极其常见的一种超声波检查，它是相对于常规妇科检查来说更进一步的检查，能够对女性的宫颈、子宫以及附件等多个部位进行详细检查并且得出诊断性结果。那妇科检查做b超是怎么回事?妇科检查做b超有哪些注意事项?下面我们一起来详细了解一下!

妇科检查做b超是怎么回事?

生活中由于很多人对b超检查不了解，以为妇科b超检查是一个非常深奥难懂的检查，同时也害怕做b超检查对身体有影响，因此迟迟下不了决心检查。但实际上b超检查属于一种无创伤、无疼痛以及无反射性损伤的检查，是临床众多检查项目当中尤其让人放松的一下检查，属于非手术的诊断性检查，能够直观放映女性体内宫颈、子宫等多个部位的现状。

那妇科检查做b超有哪些注意事项?

(1)在妇科检查做b超的前一天一定要尽量做到饮食清淡，千万不要在检查前还大鱼大肉的影响最终的检查结果;另外在检查前大约8小时内都不要再进食任何东西。

(2)因为检查时需要对子宫、附件、膀胱等多个脏器进行详细的检测，因此在做b超前3个小时应该停止排尿，使膀胱充盈并且有发胀感，必要的时候还可以适当补充水分。但是假如是进行阴道b超检查，就不需要特别饮水来使膀胱充盈。

以上就是过于妇科检查做b超的相关内容介绍，相信大家在阅读完上文后对于妇科检查做b超都有了更加清晰的认识，b超检查是非常轻松简单的一项检查，只要受检者在检查前按照要求做好相关的注意事项，那么就一定能够保证检查的准确性。



