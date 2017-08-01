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药流产后多久可以上环

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2017-08-1939健康网
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核心提示：　　现在很多女性为了避免意外怀孕，避免意外怀孕给身体带来的伤害，都用子宫上环这一个方法，即经济又简单，对身体的副作用相比避孕药来说安全系数高一些，上环用它的名词讲就是节育环，深受女性的喜爱，但是药流或者产后上环的时机很重要，也有要求，不是随便哪个时间都可以，药流产后多久可以上环？

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　　现在很多女性为了避免意外怀孕，避免意外怀孕给身体带来的伤害，都用子宫上环这一个方法，即经济又简单，对身体的副作用相比避孕药来说安全系数高一些，上环用它的名词讲就是节育环，深受女性的喜爱，但是药流或者产后上环的时机很重要，也有要求，不是随便哪个时间都可以，药流产后多久可以上环?

　　药流产后多久可以上环?

　　医生建议药流后最好在第一次月经干净的3到7天内上环，这个时候的子宫中恢复的也差不多，而且月经后的这几天子宫内膜刚刚开始形成，怀孕的可能性很小，也就是所谓的女性安全期，所以在这个时间段内上环可以避免上节育环后子宫出血或者是导致流产等情况，因而也减少了并发症的发生。

　　但女性药流后准备上环的话一定要注意一些细节，上环前一定要把握好时间，确认并未再次怀孕，选择正常适合的环型，因为节育环有很多种，适合才最重要，O型环适合刚药流后的女性，刚药流后的女性宫颈口比较松驰，比较容易上环，当然这个一定要在医生的建议下选择。

　　女性上环后一定要注意休息，在前期可能阴道会有出血，白带也有所增量，这属于正常的现象，不用特意做处理，带环后外阴清洁特别重要，以防再意外滋生细菌引起其它的妇科病，以免感染，环后在短时间内禁止夫妻生活，拒绝干重的体力劳动，在医生规定的时间内到医院进行复查，大概要复杂三四次左右，直到子宫慢慢适应了节育环的存在方可。

　　针对女性用药流产后多久可以上环?这个问题做了一些资料解释，希望可以帮助女性朋友解除疑惑，需要说明一点的是，节育环并不是上了就安全，有时候也会有怀孕的情况，当然这个需要医生来做一个解释。节育环在子宫内有一个期限，如果到了这个时间期限，那需要去专业的医生取出旧的节育环再换一个新的，之后需要重新互相适应，注意细微的关心身体是否有异样，保证健康。

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