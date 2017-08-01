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流产多久可以艾灸

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2017-08-1939健康网
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核心提示：　　女性流产越来越多，方式也多样化，不管用什么样的方式流产，事后对女性的身体伤害都一样，出过多导致贫血气虚，女性流产后的保养就至关重要，如何保养也有很多方法，针对不同女性的身体素质选择也不一样，需要在专业人士的建议下操作，艾炙是中医的一种自然疗法，通过穴位艾炙达到保健养身治疗的目的。那么女性流产多久可以艾灸？

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　　女性流产越来越多，方式也多样化，不管用什么样的方式流产，事后对女性的身体伤害都一样，出过多导致贫血气虚，女性流产后的保养就至关重要，如何保养也有很多方法，针对不同女性的身体素质选择也不一样，需要在专业人士的建议下操作，艾炙是中医的一种自然疗法，通过穴位艾炙达到保健养身治疗的目的。那么女性流产多久可以艾灸?

　　艾炙现在非常流行，门疹、医院、美容院都有这个项目，艾炙疗法的适应范围广泛，通过人体穴位刺激来治疗不同的疾病，妇科也不列外，女性流产后，医生也会建议用中医艾炙的这种方式来恢复身体肌能，女性流产多久可以艾灸?通过很多咨询，医生建议女性流产一个月后再考虑是否艾炙，因个人体质不同，需要隔的时间长短也不一样，至少保证流产后一个月再开始艾炙，或者更久的时间，艾炙不会引起出血，它只是一种保养方式，能更尽早的恢复健康。

　　只要是做过流产的女性，都会表现出气血不足，身体虚弱，甚至有些头晕心慌，失眠等症状，如果选择艾炙来调理气血，一定要选择专业的机构进行，艾炙可以促进身体血液循环，驱除身体寒湿，有助于暖宫的功效，缓解女性流产后身体不适。

　　女性流产多久可以艾灸?最终还是建议听从医生的嘱咐，值得注意的是流产后前期会有出血的情况，如果想用艾炙恢复身体，至少要保证停止出血后，因为艾炙会增加出血量，所以至少要在一个月后在专业的机构操作，如果自己有研究也可在家自行艾炙，炙子宫和肚脐，促进排除淤血，操作后肚子会暖暖的很舒服的感觉，绝对不能乱炙，以防发生反差作用。女性流产后要注意保暖休息，愿早日健康。

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