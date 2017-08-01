流产两次会影响再孕吗 流产后再孕需要做哪些检查

核心提示：人们现在对于流产已经习惯了，很多人都认为流产只要做得好就不会对身体有影响，其实不然，无论技术多么先进流产对于女性身体都会造成不可挽回的伤害，尤其是经常性流产会影响女性的生育功能，那么流产两次会影响再孕吗？小编整理资料得知流产两次一般不会影响再次怀孕的。

人们现在对于流产已经习惯了，很多人都认为流产只要做得好就不会对身体有影响，其实不然，无论技术多么先进流产对于女性身体都会造成不可挽回的伤害，尤其是经常性流产会影响女性的生育功能，那么流产两次会影响再孕吗？小编整理资料得知流产两次一般不会影响再次怀孕的。

一、流产两次会影响再孕吗

流产对于子宫和输卵管等器官都会造成一定的影响，尤其是流产不彻底造成的伤害更大，当然了，如果是在正规医院进行的流产做好相应的医疗护理对于怀孕是没有太大影响的，但是如果是短时间内多次流产对于女性生育是有影响的，可能会造成女性不孕症或者习惯性流产。

二、流产后再怀孕需要做那些检查

1、如果流产发生在孕早期就要考虑是不是男子的精子有问题，这个时候如果再次准备怀孕就要对男性的精子进行检查。

2、染色体异常是导致流产的一个重要原因，因此在流产后准备在孕之前要进行染色体的检查。

3、检查女性的身体状况，对于流产后女性身体做全面的检查，看看女性的身体状况对于在孕有没有影响。

4、流产两次会影响再孕吗？流产之后女性的各项营养指标都会有变化，有的人甚至会造成营养不良，因此这个时候要对女性进行营养检查以保障女性再次怀孕之后自身营养充足。

5、流产后再次怀孕之前要对女性的工作环境进行检查，如果女性的工作环境不利于怀孕就要引起注意了。

三、流产后如何注意调养身体。

1、女性流产后身体必然虚弱，这个时候就要加强营养补充了，在日常饮食中要做到营养均衡，而且要多吃些蔬菜水果等清淡的食物，切忌不可以食用具有刺激性的食物，同时还要多吃些提高免疫力的食物以保障再次怀孕的营养补充。

2、流产会影响女性的心理健康，这个时候女性要保障自己充足的休息时间，调整好自己的情绪，未再次怀孕做好心理调整和准备。

总的来说，流产两次会影响再孕吗？一般情况下是不会的，可是如果女性在流产后不能进行很好的恢复造成身体二次损害也是会对女性的生育造成影响的，毕竟流产对于女性来说不仅仅身体受到伤害心理上也会有一定的压力，因此要想再次怀孕女性朋友就要调整好自己的心态调理好自己的身体。