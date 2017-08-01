托瑞米芬治疗乳腺增生

核心提示：乳腺增生一种常见的妇科病症，该病对于女性健康的危害相对较小。其中一些女性问了这样一个问题，即托瑞米芬治疗乳腺增生可以吗？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

乳腺增生一种常见的妇科病症，该病对于女性健康的危害相对较小。其中一些女性问了这样一个问题，即托瑞米芬治疗乳腺增生可以吗？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，托瑞米芬治疗乳腺增生可以吗？首先，我们来说一说乳腺增生病症。医生指出，乳腺增生病症分为生理性的与病理性的。一般情况下，女性多多少少是都存在有乳腺增生情况的。只不过，该情况多发生在生理期，在生理期结束以后，症状会随之消失。

而病理性的乳腺增生所引发的乳房疼痛、肿块是不会随生理期的结束而消失的。通常，此时患者需要通过服用药物进行治疗。

目前临床上多建议采用中药调理方法进行治疗，主要是因为乳腺增生病症为慢性病症。所以，治疗上最好是以内在调理为主进行。从而由内而外的对乳腺周围的组织、人体内在环境进行调理。

另外，乳腺增生病症最怕生气。临床调查显示，乳腺增生病症患者多爱生气。所以，日常中女性一定要调节好心态，不要总是生气。生气伤身体容易引发多种病症发生吗，其中便包括乳腺增生病症在内。

那么，托瑞米芬治疗乳腺增生可行吗？目前在临床上，托瑞米芬多用于治疗乳腺癌。一般不会使用该药治疗乳腺增生病症，若是明确为乳腺增生病症，那么可以不使用该药进行治疗。因为病症本身特性的原因，更适合服用中药调理。

以上是有关托瑞米芬治疗乳腺增生知识的介绍，希望我们的介绍对于您乳腺增生病症的治疗起到促进性的作用。从而科学的用药，注意一般在明确为病理性的乳腺增生病症后才采用药物治疗方法，生理性的多不需要服药治疗。