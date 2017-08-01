核心提示：在产后很多的女性朋友出现了乳汁淤积的情况，导致了乳腺炎疾病的发生，有不少的女性在患有乳腺炎疾病之后没有一个正确的认识，没有给宝宝继续母乳或者是没有用吸奶器把多余的奶水挤出来导致淤积的现象越来越严重，那么乳腺炎脓挤出来就好了吗？

在产后很多的女性朋友出现了乳汁淤积的情况，导致了乳腺炎疾病的发生，有不少的女性在患有乳腺炎疾病之后没有一个正确的认识，没有给宝宝继续母乳或者是没有用吸奶器把多余的奶水挤出来导致淤积的现象越来越严重，那么乳腺炎脓挤出来就好了吗?

乳腺炎脓挤出来就好了吗

很多的乳腺炎疾病患者都存在一个误区，以为把脓挤出来乳腺炎疾病就会好了，其实在患有乳腺炎疾病之后，如果把脓脐出来后好不好主要看病情的具体情况了，如果是很浅很小的感染的话，把脓挤出来的话是有可能会好的，但是在哺乳期的时候乳腺炎一般情况下会比较深，依靠单纯的把脓挤出来不会有太明显的治疗效果，所以说在把脓挤出来之后并不代表乳腺炎就好了，还需要做进一步的治疗。

乳腺炎疾病的患者可以使用按摩的方法，即可以使乳腺炎疾病得到很好的治疗，对于患者来讲也没有副作用，并且对宝宝的母乳也不会造成什么影响，乳腺炎疾病的患者可以使用揉压的按摩方法，用手掌上面的小鱼际或者是大鱼际，在患病的部位要用力，并且在有红肿胀痛的地方要轻轻的按揉，在有硬块的地方可以反反复复的揉压多次，一直到肿块变柔软之后为止。

患有乳腺炎疾病的患者还可以使用振荡的按摩方法，主要是用右手的小鱼际进行着力，从乳房患有肿结的地方，沿着乳根一直向乳头的方向，做高速振荡的推赶按摩，这样反反复复做三至五遍，在局部会出现微热感的时候为最好。

乳腺炎脓挤出来就好了吗?乳腺炎患者在把脓挤出来之后有可能会好，也有可能不会有太明显的治疗效果，主要看患者的病情严不严重了，乳腺炎疾病还可以使用按摩的方法来治疗，相关的内容在以上进行了详细的介绍，希望可以帮助到大家。