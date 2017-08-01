39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

乳腺炎脓挤出来就好了吗

妇科文章排行榜
2017-08-1339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：在产后很多的女性朋友出现了乳汁淤积的情况，导致了乳腺炎疾病的发生，有不少的女性在患有乳腺炎疾病之后没有一个正确的认识，没有给宝宝继续母乳或者是没有用吸奶器把多余的奶水挤出来导致淤积的现象越来越严重，那么乳腺炎脓挤出来就好了吗？

图片

　　在产后很多的女性朋友出现了乳汁淤积的情况，导致了乳腺炎疾病的发生，有不少的女性在患有乳腺炎疾病之后没有一个正确的认识，没有给宝宝继续母乳或者是没有用吸奶器把多余的奶水挤出来导致淤积的现象越来越严重，那么乳腺炎脓挤出来就好了吗?

　　乳腺炎脓挤出来就好了吗

　　很多的乳腺炎疾病患者都存在一个误区，以为把脓挤出来乳腺炎疾病就会好了，其实在患有乳腺炎疾病之后，如果把脓脐出来后好不好主要看病情的具体情况了，如果是很浅很小的感染的话，把脓挤出来的话是有可能会好的，但是在哺乳期的时候乳腺炎一般情况下会比较深，依靠单纯的把脓挤出来不会有太明显的治疗效果，所以说在把脓挤出来之后并不代表乳腺炎就好了，还需要做进一步的治疗。

　　乳腺炎疾病的患者可以使用按摩的方法，即可以使乳腺炎疾病得到很好的治疗，对于患者来讲也没有副作用，并且对宝宝的母乳也不会造成什么影响，乳腺炎疾病的患者可以使用揉压的按摩方法，用手掌上面的小鱼际或者是大鱼际，在患病的部位要用力，并且在有红肿胀痛的地方要轻轻的按揉，在有硬块的地方可以反反复复的揉压多次，一直到肿块变柔软之后为止。

　　患有乳腺炎疾病的患者还可以使用振荡的按摩方法，主要是用右手的小鱼际进行着力，从乳房患有肿结的地方，沿着乳根一直向乳头的方向，做高速振荡的推赶按摩，这样反反复复做三至五遍，在局部会出现微热感的时候为最好。

　　乳腺炎脓挤出来就好了吗?乳腺炎患者在把脓挤出来之后有可能会好，也有可能不会有太明显的治疗效果，主要看患者的病情严不严重了，乳腺炎疾病还可以使用按摩的方法来治疗，相关的内容在以上进行了详细的介绍，希望可以帮助到大家。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

乳腺炎脓挤出来就好了

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
宫颈糜烂预防宫颈糜烂预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 老年人心律失常症状要关注什么？ 老年人心律失常症状要关注什么？

老年人随着年龄的增长，身体的各个器官功能也开始衰退，由…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈