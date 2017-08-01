核心提示：越来越多的女性朋友患上了乳腺炎疾病了，乳腺炎疾病严重的话会使患者有发烧的症状，所以说在发现乳腺炎疾病时要及时治疗，有些患者使用了冷敷的治疗方法，而有些患者则使用的了热敷的治疗方法，那么乳腺炎热敷好还是冷敷好呢？

越来越多的女性朋友患上了乳腺炎疾病了，乳腺炎疾病严重的话会使患者有发烧的症状，所以说在发现乳腺炎疾病时要及时治疗，有些患者使用了冷敷的治疗方法，而有些患者则使用的了热敷的治疗方法，那么乳腺炎热敷好还是冷敷好呢?

乳腺炎热敷好还是冷敷好

乳腺炎疾病到底是热敷好还是冷敷好主要看患者的病情了，热敷与冷敷在选择的时候要看患者的病情，是有一定区别的，只有根据病情选择了正确的敷贴方法才能使乳腺炎得到有效的缓解，也只有适合患者的敷贴方法才是最好的治疗方法。

热敷治疗的话是在乳腺炎发病三天之后，在局部会有浸润或者是渗出的变化，这个时候用热敷的话可以对局部的组织血流有增加的作用，使白细胞趋化有促进的作用，对白细胞的吞噬功能也可以起到提高的作用，使炎性渗出物的吸收起到了促进的作用，有着很好的镇痛消炎的作用，热敷主要是针对了发病一天或者是两天之后，炎症已经局限的患者。用五十度左右的温热敷布在患病处，并用纱热盖上保湿，如果水肿明显的话可用百分之二十五的硫酸镁湿热敷。

而冷敷的话是针对于发病一天以内的患者进行的，如果两天内炎症没有得到控制的话就要改成热敷，把碎冰放到冰袋里面，在用棉布把冰袋包裹好，在患病处冷敷，如果是冬天的话可以用冷水敷，如果麻痛忍受不了的话，冷敷的时间就要缩短一些。

乳腺炎热敷好还是冷敷好呢?对于乳腺炎疾病热敷与冷敷各有各的优点，在发病一天内可用冷敷的方法，如果两天内没有控制好炎症的话，可以改成热敷，热敷有着很好的镇痛消炎的作用，相关内容在以上有详细介绍，希望能帮到大家。