核心提示：对于乳房每个女性朋友都要做好护理，乳房部位是比较脆弱的，受到不良因素的刺激时就会引发某些疾病，如乳腺增生、乳腺炎等，尤其是在分娩之后很容易出现乳汁淤积导致乳腺炎的情况，如果患上乳腺炎严重的话还会使患者有发烧的症状，那么得了乳腺炎发烧怎么办呢？
对于乳房每个女性朋友都要做好护理，乳房部位是比较脆弱的，受到不良因素的刺激时就会引发某些疾病，如乳腺增生、乳腺炎等，尤其是在分娩之后很容易出现乳汁淤积导致乳腺炎的情况，如果患上乳腺炎严重的话还会使患者有发烧的症状，那么得了乳腺炎发烧怎么办呢?
得了乳腺炎发烧怎么办
在患有乳腺炎并有发烧症状的时候，可以盖着被子睡觉，用捂汗的方法来治疗发烧的症状，发烧的时候会使患者全身无力，睡觉的话可以让身体得到适当的休养，但是必须要把奶汁先全部挤出来，不然就会把奶汁憋回去，影响了乳汁的分泌。
在产后为了催乳都会食用一些营养汤剂，而在出现乳腺炎并且有发烧症状的时候，要把饮食方面做好相应的调整，不要在继续喝催乳的汤剂，不然只会增加乳汁淤积的现象，使发烧越来越严重，可以适当的多吃一些清淡的食物。
有些女性朋友在出现这种症状的时候，让宝宝停止了吸允，这是不正确的，一般情况下在三至四个小时的时候要让宝宝吸允一次奶头，如果乳汁没有得到及时的排除的话，会使乳房里面出现肿块的现象，严重的时候还会有高烧不退的现象，所以必须要让孩子多吸允，有利于乳腺炎疾病的缓解。
另外还可以用吸奶器把乳汁吸出来，把乳汁排空使乳房肿胀得到缓解，在高烧的时候一定要把乳汁排出来，使发烧的症状得到缓解。
得了乳腺炎发烧怎么办呢?在女性朋友产后很容易出现乳汁淤积而导致乳腺炎的情况，严重的话就会有发烧，这个时候一定要把淤积的乳汁排出来，才能退烧并且缓解了乳腺炎疾病，相关内容在以上有详细的介绍，希望能帮到大家。
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