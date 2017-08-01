闭经三年了又来月经怎么回事 是身体病变的信号吗

核心提示： 我们知道女性随着生理年龄的不断增大，将会在更年期之后迎来绝经期，而随着绝经期的到来，女性将不再每月规律出现月经，并且随着时间的推移而慢慢闭经。但是生活中有的女性却出现闭经三年了又来月经的情况，那闭经三年了又来月经怎么回事？
我们知道女性随着生理年龄的不断增大，将会在更年期之后迎来绝经期，而随着绝经期的到来，女性将不再每月规律出现月经，并且随着时间的推移而慢慢闭经。但是生活中有的女性却出现闭经三年了又来月经的情况，那闭经三年了又来月经怎么回事?是身体病变的信号吗?下面我们一起来详细了解一下!
闭经三年了又来月经怎么回事?
(1)功能性子宫出血最常见：闭经三年了又来月经在临床上其实不少见，从过往的临床案例来看大约半数以上都没有器质性病变，主要是因为体内内分泌失调导致了子宫再次出血，这种情况在临床上也有个专业名词叫做功能性子宫出血。
(2)生殖道炎症需注意：闭经后女性体内雌激素分泌水平也会不断下降，并且逐渐消失殆尽。由于缺少激素滋养，女性的子宫内膜以及阴道粘膜等都会慢慢萎缩，从而引起局部抵抗力下降诱发生殖道炎症的问题，例如子宫内膜炎、阴道炎、盆腔炎等都是极为常见的，只要及时采取治疗措施并且做好全方位的护理事项，相信是可以得到很好的缓解的。
(3)恶性肿瘤发病需谨慎：当女性出现闭经三年了又来月经的问题，也不排除是恶性肿瘤发病在“作怪”，因此在临床上女性闭经后尤其需要谨慎当心恶性肿瘤的发病，其中尤为常见的是子宫颈癌、卵巢肿瘤等，一定要及时检查及时治疗。
以上就是关于闭经三年了又来月经怎么回事的相关内容介绍，毫无疑问闭经三年了又来月经都会使女性突然担心，但是在无法确诊是何种疾病发生导致的闭经三年了又来月经之前，建议及时去到医院去作详细的诊断，再根据诊断结果来进行治疗。
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