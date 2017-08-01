妊娠剧吐对胎儿的影响有哪些 这些影响需谨慎

核心提示： 孕育生命的过程是既甜蜜又辛酸的，甜蜜是因为自己即将在十月怀胎后迎来属于自己的小天使，而辛酸的是因为受到孕激素的影响准妈妈的会在生理上出现一系列的改变，其中尤其典型的就是恶心呕吐的症状，甚至有的人会出现妊娠剧吐的问题。此时很多准妈妈就会担心妊娠剧吐对胎儿的影响，那妊娠剧吐对胎儿的影响有哪些？

孕育生命的过程是既甜蜜又辛酸的，甜蜜是因为自己即将在十月怀胎后迎来属于自己的小天使，而辛酸的是因为受到孕激素的影响准妈妈的会在生理上出现一系列的改变，其中尤其典型的就是恶心呕吐的症状，甚至有的人会出现妊娠剧吐的问题。此时很多准妈妈就会担心妊娠剧吐对胎儿的影响，那妊娠剧吐对胎儿的影响有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

妊娠剧吐对胎儿的影响有哪些?

(1)影响腹中胎儿营养供给：说到妊娠剧吐对胎儿的影响这个问题，我们知道腹中胎儿的成长发育都会通过母体从脐带输送进入，假如准妈妈出现妊娠剧吐的问题，那么就可能会因为强烈的恶心呕吐而影响进食，那么这样就不能保证母体以及腹中胎儿的营养供给，严重的会导致胎儿营养供给不足而出现发育不良的问题。

(2)影响腹中胎儿的健康：妊娠剧吐除了会影响胎儿的营养供给以外，准妈妈还有可能会因为进食过少而出现蛋白质摄入不足的问题，从而引起新陈代谢障碍，这会严重影响胎儿脑部智力发育，严重的可能会引起胎儿流产、早产甚至畸形等后果。

(3)影响腹中胎儿的情绪：妊娠剧吐对胎儿的影响有哪些?我们知道在孕期准妈妈的情绪变化是会时刻影响到宝宝的，当准妈妈出现妊娠剧吐后，可能就会对怀孕产生极大的抗拒、恐惧、烦躁不安等心理，这种情绪如果长期得不到调节，就可能会影响到宝宝大脑受体敏感度，可能会使宝宝出生后变得又脆弱又敏感。

以上就是关于妊娠剧吐对胎儿的影响有哪些的相关内容介绍，正常的生理孕吐对准妈妈以及胎儿的影响不大，但是一旦发生妊娠剧吐的情况，建议能够及时求助医生进行缓解，以免对胎儿的健康造成难以逆转的伤害。