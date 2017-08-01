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吃雪糕会推迟月经吗

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2017-08-1339健康网
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核心提示：一些人在生活中出现了月经推迟情况，在不知道原因的情况下，便问出了这样一个问题，即吃雪糕会推迟月经吗？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

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一些人在生活中出现了月经推迟情况，在不知道原因的情况下，便问出了这样一个问题，即吃雪糕会推迟月经吗？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，吃雪糕会推迟月经吗？医生指出，女性吃雪糕确实会对月经的来潮带来负面的影响作用。但是，并非所有的女性都会受到影响。

月经的来潮是女性正常生理表现，而对女性月经来潮带来影响的因素有很多。其中包括生活规律方面的、饮食方面的、精神心理方面的、内分泌方面、妇科病症罹患、其他病症罹患等等因素。

而雪糕属于饮食影响因素，夏天因为天气较热所以很多女性都习惯以吃雪糕的方式来降暑。不仅如此，雪糕作为一种零食即便其他季节也是深受女性喜爱的食物。

但是，大家却忽略了一点，即雪糕属于生冷性的食物。而医生明确指出，女性在月经来潮期因尽量少吃生冷性的食物。因而，生冷类具有刺激的食物对于人体机理会带来刺激性。因而，就吃雪糕会推迟月经吗？这个问题而言，医生的回答是确实是存在影响的，有可能会引发月经推迟，或是导致月经提前。

不仅如此，若是女性在月经来潮时吃雪糕，则很可能会延长月经的来潮时间。所以，医生建议女性在月经来潮期不吃生冷性的食物。同时，平时也要多加注意少吃生冷性的食物。

以上是有关吃雪糕会推迟月经吗？知识的介绍，希望我们的介绍对于您月经期的饮食合理化带来积极的影响。从而科学的来规划好自身月经期的饮食，以更好的来呵护好女性自身的健康。事实上，影响女性月经的饮食有很多，除了饮食外还应于其他方面多加注意。

 

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