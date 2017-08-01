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宫外孕用验孕棒能测出怀孕吗

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2017-08-1339健康网
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核心提示：在女性朋友的月经发生推迟现象之后，一般情况下推迟七天之后大多数的女性朋友都会用验孕棒来检测一下看看有没有怀孕，怀孕对于所有的女性来讲都是非常开心的一件事情，不过有些女性朋友却发生了宫外孕的现象，那么宫外孕用验孕棒能测出怀孕吗？

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　　在女性朋友的月经发生推迟现象之后，一般情况下推迟七天之后大多数的女性朋友都会用验孕棒来检测一下看看有没有怀孕，怀孕对于所有的女性来讲都是非常开心的一件事情，不过有些女性朋友却发生了宫外孕的现象，那么宫外孕用验孕棒能测出怀孕吗?

　　宫外孕用验孕棒能测出怀孕吗

　　宫外孕用验孕棒也是可以检测出怀孕的，在女性朋友出现月经推迟现象之后是可以用验孕棒来检测有没有怀孕的，但是对于验孕棒检测的方法来讲，只能告诉我们有没有怀孕，如果怀孕的话是宫内孕还是宫外孕是检测不出来的，所以说宫外孕用难验孕棒检测的话只能显示怀孕而无法判断宫外孕。

　　对于女性朋友发生宫外孕的诊断主要是做B超检查，看孕囊的着床位置，如果是在子宫里面着床的话才能继续妊娠，如果没有在子宫里面着床的话就是异位妊娠，也就是宫外孕了，如果使用验孕棒来检测的话，只是对女性朋友尿液里面的绒毛膜促性腺激素做检测，与宫内孕身体里面会拥有这种特异性的分泌，所以说对于宫外孕来讲用验孕棒的话也是可以检测出怀孕的。

　　在用验孕棒检测出怀孕之后要及时去医院做怀孕的检查，看看是宫外孕还是宫内孕，如果是在子宫以外的部位发生着床的话就是宫外孕，最常见的就是输卵管部位，在卵巢或者是宫颈也会有出现的情况但是相对会比较少。

　　宫外孕用验孕棒能测出怀孕吗?宫外孕的女性朋友用验孕棒也是可以检测出怀孕的，但是无法检测出是宫外孕还是宫内孕，宫外孕的女性朋友与宫内孕一样，身体的尿液里面会有绒毛膜促性腺激素，而没有怀孕的女性就没有，所以说用验孕棒是检测的话宫外孕也是可以测出怀孕的。

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