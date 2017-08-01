喝中药会不会影响月经推迟 导致月经推迟的原因都有哪些

核心提示： 近年来中医养生越来越被重视，而喝中药调理身体也成为了众多养生人生的选择，很多人都会在身体不舒服或者想要调理身体的时候喝点中药调理，尤其是很多女性都喜欢喝中药来治疗一些妇科疾病。但是为此她们还会担心喝中药会不会影响月经推迟等问题，下面就一起来探讨一下！

近年来中医养生越来越被重视，而喝中药调理身体也成为了众多养生人生的选择，很多人都会在身体不舒服或者想要调理身体的时候喝点中药调理，尤其是很多女性都喜欢喝中药来治疗一些妇科疾病。但是为此她们还会担心喝中药会不会影响月经推迟等问题，下面就一起来探讨一下!

喝中药会不会影响月经推迟?

对于喝中药会不会影响月经推迟这个问题，相信是很多正在服用中药调理身体的女性朋友非常想知道的事情。但是我们知道中药的药剂类型有成千上万种，其作用功效更是不计其数，尤其是在针对性治疗疾病上面更是千差万别，因此我们不能单纯从喝中药这一个动作上判断是否会影响到月经推迟。

但是对于喝中药会不会影响月经推迟这个问题的答案，一把来说中药对女性月经的影响并不大，只要不要在月经期间喝一下活血通络的药剂，或者是喝一些凉血的药剂，那么是不会影响到月经的正常来潮的。相反如果在月经期间和一些补血补气的中药，反而还能够调节月经不调、气血亏虚等症状呢。

那既然喝中药不是导致月经推迟的原因，导致月经推迟的原因都有哪些呢?

(1)长期服用避孕药导致机体内内分泌紊乱，从而影响到正常的月经来潮，就有可能会导致月经推迟。

(2)长期紧张高压的工作、抑郁的情绪影响、不良的心态等，都可能会导致月经出现异常症状。

(3)一系列妇科疾病的出现，例如子宫肌瘤、妇科炎症等，都有可能会引起月经推迟的现象。

以上就是关于喝中药会不会影响月经推迟的相关内容介绍，相信女性朋友在阅读完上文后对于月经推迟的问题都有了更加深入的了解，为了更好地保障个人的生理健康，建议注意做好相关的防护措施。