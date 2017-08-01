核心提示：当女性朋友告别怀孕期后迎来了哺乳期，在产后一至两个月的时候女性朋友很容易出现乳腺炎的情况，乳腺炎严重的话还会让患者有发烧的症状，所以在发现有乳腺炎疾病的时候要及时治疗，那么乳腺炎可以用芦荟敷吗？下面让我们一起来了解一下吧。

当女性朋友告别怀孕期后迎来了哺乳期，在产后一至两个月的时候女性朋友很容易出现乳腺炎的情况，乳腺炎严重的话还会让患者有发烧的症状，所以在发现有乳腺炎疾病的时候要及时治疗，那么乳腺炎可以用芦荟敷吗?下面让我们一起来了解一下吧。

乳腺炎可以用芦荟敷吗

如果女性朋友患上乳腺炎疾病的时候，可以使用芦荟外敷的治疗方法，另外外敷的方法还有很多，如用新鲜的仙人掌来外敷，在使用仙人掌的时候把外面的皮刺去掉，并且捣烂之后在患病的部位做外敷的治疗，每天的时候做一次，每做三天为一个疗程。还可以使用新鲜的蒲公英来做外敷，主要用到了新鲜的蒲公英和新鲜的菊花叶，把这两个放在一起并且捣烂成汁之后，在患病的地方进行外敷，每天的时候做一次，做三天为一个疗程。

当然乳腺炎疾病的患者还可以使用新鲜的葱做成煎汤之后，先对着患病的地方做熏的工作之后在对患病的地方做清洗，每天的时候可以做三至五次，做两天为一个疗程;患者还可以用芒硝，主要是用芒硝与水用一定的比例进行溶合，在用一个比较厚的纱布蘸着兑好的药液在患病的地方进行热敷，每次的时候热敷二十至三十分钟，每天的时候可以做三次，做三天为一个疗程。另外还可以用六神丸研成末，在用凡士林把研好的末调成糊状，敷贴在患者的部位，同样三天为一个疗程。

乳腺炎可以用芦荟敷吗?乳腺炎疾病的患者是可以使用芦荟做外敷的，还可以使用其他的来做外敷，如仙人掌、蒲公英、菊花叶等多种，相关的内容在以上已经为大家做了详细的介绍了，希望可以帮助到大家，祝能够早日康复。