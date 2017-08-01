核心提示：在产后女性朋友会经过一个哺乳期，不过在宝宝长到一定阶段的时候，或者是奶水不够给宝宝喂养的时候，女性朋友就会在经过一个给宝宝断奶的阶段，在断奶之后很多的女性朋友出现了不同的症状表现，如月经推迟，那么断奶后第二次月经推迟怎么调理呢？

在产后女性朋友会经过一个哺乳期，不过在宝宝长到一定阶段的时候，或者是奶水不够给宝宝喂养的时候，女性朋友就会在经过一个给宝宝断奶的阶段，在断奶之后很多的女性朋友出现了不同的症状表现，如月经推迟，那么断奶后第二次月经推迟怎么调理呢?

断奶后第二次月经推迟怎么调理

女性朋友在断奶之后如果出现了月经推迟的现象时，可以用食疗的方法来调理，如粉蒸茼蒿，主要用到了茼蒿与米粉还有盐和猪油，首先把茼蒿放到盆里面洗干净并切成长段，在把茼蒿放到钵里面并加入适量的米粉与盐还有猪油后拌匀，拌好之后把茼蒿放到碗里面，在放到蒸锅里面加入适量的水开始蒸，水要与茼蒿隔开蒸，大约蒸四十分钟左右就可以了，粉蒸茼蒿可以起到消食开胃、宽中理气以及增加食欲的作用，并且对于女性朋友的子宫功能还可以起到维持的作用，从而使月经推迟得到了有效的调理。

还可以食用小葱黑木耳，主要用到了黑木耳、红椒、小葱还有盐和味精，先把黑木耳放到水里面浸泡并洗干净，把小葱切成段红椒切成丝，在把黑木耳放到开水里面稍微焯一下捞出来沥水备用，锅里面油热之后把葱段和红椒丝放进去爆炒，在把木耳还有盐和味精放进去翻炒熟就可以了，对血寒血瘀导致的月经推迟有很好的改善作用。

断奶后第二次月经推迟怎么调理呢?在断奶之后出现月经推迟现象的话，可以用食疗的方法进行调理，如粉蒸茼蒿、小葱黑木耳等，对于月经推迟的症状可以起到有效的调理，食疗对女性的身体没有副作用，并且还可以使身体得到充足的营养补充。