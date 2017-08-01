藏红花会推迟月经吗 经期喝藏红花泡水有影响吗

核心提示： 藏红花是一种极为名贵的中药材，具有活血化瘀、增强免疫力的作用功效，对于女性而言还有养血补血的功能，但是由于女性每个月都会经历生理周期，因此她们也害怕藏红花会推迟月经。那藏红花会推迟月经吗？经期喝藏红花泡水有影响吗？下面我们一起来详细了解一下！

藏红花是一种极为名贵的中药材，具有活血化瘀、增强免疫力的作用功效，对于女性而言还有养血补血的功能，但是由于女性每个月都会经历生理周期，因此她们也害怕藏红花会推迟月经。那藏红花会推迟月经吗?经期喝藏红花泡水有影响吗?下面我们一起来详细了解一下!

藏红花会推迟月经吗?

藏红花泡水是很多女性都非常喜欢的，尤其是藏红花可以调理月经不调的问题，同时也可以美容养颜。而对于藏红花会推迟月经吗这个问题，到底藏红花会不会对月经周期造成影响呢?

事实上藏红花和我们生活中常见的益母草都是药性比较温和的活血化瘀中草药，平时有月经不调、痛经等月经病的女性朋友，喝藏红花泡水不仅不会导致月经推迟，相反还可以促进月经、调节经量，因此藏红花对月经不调等诸多病症的调理效果是非常不错的，藏红花会推迟月经吗?也不会导致月经推迟的问题，女性朋友在月经期前或者月经后都可以放心使用。

那经期喝藏红花泡水有影响吗?

其实经期是否能喝藏红花还需要根据每个女性的实际情况来决定，因为上文我们已经介绍到藏红花是可以活血养血、消淤化瘀的，因此对于气滞血瘀型女性可以在经期适当喝点藏红花泡水，能够调节月经稀发、增加月经量;而假如本身没有太多问题，平时月经量也比较正常的女性，在经期就不建议喝藏红花泡水了，以免引起越来增多，月经周期延长的不良后果。

以上就是关于藏红花会推迟月经吗的相关内容介绍，藏红花在调节月经病方面效果是非常不错的，建议有需要的女性朋友可以咨询专业的中医师，再根据自己的实际情况来决定是否使用藏红花。