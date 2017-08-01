核心提示：我们都知道宫外孕是非常可怕的一种不正常的怀孕现象，对于宫外孕有药物保守治疗也有手术治疗的方法，不过药物治疗还有可能会再次引起宫外孕的现象，所以大多数的宫外孕女性都选择了手术治疗，在手术治疗之后必须要做好护理，特别是在饮食方面更是要多加注意，那么宫外孕手术后吃什么好呢？

我们都知道宫外孕是非常可怕的一种不正常的怀孕现象，对于宫外孕有药物保守治疗也有手术治疗的方法，不过药物治疗还有可能会再次引起宫外孕的现象，所以大多数的宫外孕女性都选择了手术治疗，在手术治疗之后必须要做好护理，特别是在饮食方面更是要多加注意，那么宫外孕手术后吃什么好呢?

宫外孕手术后吃什么好

女性朋友在宫外孕手术之后可以吃鸡蛋枣汤，有着很好的养血与补中益气的作用，对于宫外孕术后有着很好的调养与保养的作用，对于贫血的患者来讲也是一个不错的选择，用到了鸡蛋和红枣还有红糖，在锅里面放入适量的水并煮沸，之后在把鸡蛋放进去卧煮，水再次煮沸之后把红枣和红糖放进去用文火煮二十分钟就可以了。

在宫外孕手术治疗之后还可以吃归芪红枣鸡，主要是用到了子母鸡、红枣、生黄芪、当归，还有细盐、料酒、味精等辅料，首先把子母鸡杀死并把毛、血还有内脏全部去除后洗干净，在开水里面烫三分钟，在把生黄芪还有红枣与当归洗干净后放到鸡腹里面， 在加入适量的料酒与水，用文火煮并加入味精与盐调就可以了。归芪红枣鸡有着很好的补虚强身的作用，黄芪除了有补气强身的作用以外，还有美容、抗菌的作用，对于宫外孕手术后子宫的复原与泌尿生殖道感染的预防有很好的作用。

宫外孕手术后吃什么好呢?在宫外孕手术治疗之后，平时的护理也是非常重要的，对于身体的康复有着很大的帮助，尤其是在饮食方面一定要做到合理的食用，在手术之后可以吃鸡蛋枣汤、归芪红枣鸡等，对于子宫与身体的恢复有着很大的帮助。