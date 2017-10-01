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预防霉菌性阴道炎守好4道关

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2017-10-2339健康网
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核心提示：霉菌性阴道炎的瘙痒灼痛让女人坐立不安，霉菌性阴道炎的反复发作更使女人发狂恼怒。如何预防霉菌性阴道炎，你必须守好4大关卡。

　　霉菌性阴道炎最爱纠缠女人，有四分之三的女人在一生中曾与霉菌性阴道炎为伍，受其侵害。霉菌性阴道炎令女人谈之色变，霉菌性阴道炎的瘙痒灼痛让女人坐立不安，霉菌性阴道炎的反复发作更使女人发狂恼怒。不想染上霉菌性阴道炎，你必须守好4道关卡，将霉菌拒于门外。

　　预防霉菌性阴道炎的“4道关”

　　第一关：放弃乱用抗生素

　　嗓子疼了吃抗生素，咳嗽了吃抗生素，无论生什么小病，总有些人会想起抗生素。这种有病吃药的做法表面看无不妥，实际上对人体影响很大。长期乱用抗生素，容易导致阴道内菌群失调，使霉菌趁机冲破关卡，肆意侵犯阴道内的每寸土壤。别再把抗生素当成“万能药”了，听医生的话才是最明智的选择。

　　第二关：切莫过度清洁阴道

　　阴道属于女性的私密部位，对于阴道的清洁更是日日冲，日日洗，生怕不干净染病。殊不知，这种做法却是过度清洁，破坏了阴道内寄生菌群的“和谐环境”。当某种菌异军突起，称霸为王，就会让阴道生病，如霉菌性阴道炎。你造吗？其实每日用清水洗洗，也能达到想要的清洁效果哦！

　　第三关：日常卫生习惯要保持

　　霉菌性阴道炎的发生与女人的卫生习惯密切相关，比如内衣裤晾晒阴暗潮湿处、爱穿紧身化纤内裤、使用发霉的纸巾、排便后擦拭外阴从后往前、内裤与袜子同洗、没有专用毛巾脸盆等，让霉菌轻而易举地攻下阴道。这些小细节若是都预防到位，保持良好的卫生习惯，霉菌性阴道炎就能防范于未然了。

　　第四关：请男友一起同治

　　女人患上霉菌性阴道炎是可以治疗的，但有时这病就像狗皮膏药，难以甩去，这时，医生会建议让男友一同就诊，女人们往往不明白为什么要这样做。“这病不是女人病吗？将男友带到医院，他不就知道我得病的事么？万万不可！”其实，她们不知道，只要有性爱接触，霉菌性阴道炎的女人也会将病菌传给男人。但男人却没有任何不适，不会主动求医，久而久之女人的霉菌性阴道炎老是治不好。

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霉菌性阴道炎

灼痛

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并发症状：宫颈炎 盆腔炎

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推荐用药：抗宫炎片

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