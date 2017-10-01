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阴道壁息肉

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2017-10-0139健康网
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核心提示：　　由于女性阴道的特殊组织，稍稍受到外界的影响就会引起一些阴道的疾病，而且较难彻底治愈，女性阴道出血，大部分是月经，其实除了月经有时候偶尔也会有出血的情况，那就是一种病理性的状况，要特别注意，引起阴道出血的妇科疾病有很多种比如阴道壁息肉也只是其中的一种。

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　　由于女性阴道的特殊组织，稍稍受到外界的影响就会引起一些阴道的疾病，而且较难彻底治愈，女性阴道出血，大部分是月经，其实除了月经有时候偶尔也会有出血的情况，那就是一种病理性的状况，要特别注意，引起阴道出血的妇科疾病有很多种比如阴道壁息肉也只是其中的一种。

　　什么是阴道壁息肉呢?我们先做一个简单的介绍，阴道壁息肉其实就是在治疗某种疾病需要切除子宫后，在手术缝合处有新的肉芽长出，这种新的肉芽组成了新的基质，一般会在手术后的四天左右形成，而这种新的基质组织就叫阴道壁息肉，医学上也叫它阴道顶端肉芽组织，它常见的症状就是阴道出血，但也不算太常见，其实标准的阴道壁息肉并没有什么症状，主要是体现在阴道的缝合线上，有米粒大小的红色肿块，只要碰就可能会流血，阴道壁息肉不是一种会传染的妇科疾病。

　　阴道壁息肉的治疗方式主要是以手术为主，而且通常在手术后医生会用这种息肉做调研，做一些医学上的解剖分析等，对于这种疾病还是建议要早发现早治疗，以防发生癌变，只要做过子宫切除手术的患者就一定要定期到做检查，提早预防息肉的生长等问题，这样也可以减轻一些后期治疗所带来的痛苦。

　　除了手术外，阴道慢性炎症也可能引起阴道壁息肉，因此女性日常生活中要格外的注意外阴的卫生，防止阴道炎症和宫颈炎症的发生，而且保持夫妻性生活的卫生，否则会引入阴道细菌引发感染，从而引起炎症，勤换内裤并保证内裤的材质安全，如果条件时间都允许，非常建议女性要定期做好妇科检查，时时了解身体状况预防疾病发生。

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