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月经后期褐色分泌物正常吗 哪些因素会导致月经后期褐色分泌物呢

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2017-09-1639健康网
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核心提示：　　每一个女性都会有一个属于自己的生理周期，在生理周期内免疫力会有所下降，因此稍不注意就容易出现一系列的妇科疾病。医生会建议女性朋友在生理期内多关注自己的月经状况，为此很多女性在观察的时候就发现自己会出现月经后期褐色分泌物。那月经后期褐色分泌物正常吗？哪些因素会导致月经后期褐色分泌物呢？

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　　每一个女性都会有一个属于自己的生理周期，在生理周期内免疫力会有所下降，因此稍不注意就容易出现一系列的妇科疾病。医生会建议女性朋友在生理期内多关注自己的月经状况，为此很多女性在观察的时候就发现自己会出现月经后期褐色分泌物。那月经后期褐色分泌物正常吗?哪些因素会导致月经后期褐色分泌物呢?下面我们一起来详细了解一下!

　　月经后期褐色分泌物正常吗?

　　说到月经后期褐色分泌物的问题，首先我们知道女性的月经会随着周期不同阶段的到来而发生变化，例如在月经期前两天月经颜色会呈现出灰暗的血色，而到了第三四天泽呈现出鲜艳的红色，到了月经的后期则大部分会转为褐色分泌物。

　　一般来说月经后期褐色分泌物主要是因为在月经将要结束之后，由于女性体内月经量开始减少，因此流动得比较慢，经血因为较长时间停留在阴道内而被氧化，因而就会出现月经后期褐色分泌物的现象。这种情况都属于正常的月经周期性变化，女性朋友对此不需要过度紧张担心。

　　但是如果月经后期褐色分泌物时间延长，那么就需要注意是否是炎性出血导致了。与此同时月经后假如仍旧有褐色分泌物的出现，那么还有可能与女性服用避孕药有关，又或者是子宫疾病病变的影响，卵巢病变的影响;另外环境的改变、过度的精神刺激，甚至是女性内分泌失调等多种原因，都有可能会出现月经后期褐色分泌物的问题。为了避免是疾病出现的不良信号，假如女性在月经后仍旧出现榴莲不尽的褐色分泌物，建议及时去到专业的妇科医院进行检查治疗。

　　以上就是关于月经后期褐色分泌物的相关内容介绍，撇除生理性月经颜色改变以外，女性朋友还需要注意是否是病理性的褐色分泌物出现，总而言之身体是自己的，出现异样情况后一定要给与高度的重视去积极治疗。

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