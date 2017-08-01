霉菌性阴道炎患者 日常注意“五个不要”

核心提示：阴道炎是妇科的常见病，一到夏季高温汗多，会阴处潮湿难以干燥，更易滋生细菌形成霉菌性阴道炎。当被霉菌性阴道炎缠身的时候该怎么办呢？这5个不要做好就能摆脱霉菌阴道炎反复发作。

阴道炎是妇科的常见病，一到夏季高温汗多，会阴处潮湿难以干燥，更易滋生细菌形成霉菌性阴道炎。当被霉菌性阴道炎缠身的时候该怎么办呢？这5个不要做好就能摆脱霉菌阴道炎反复发作。

1、 不要擅自停药

用药后要及时复查，而不是凭自我感觉擅自停药。有时候患者症状改善或消失，并不能说明霉菌性阴道炎已经治愈，只是念珠菌暂时受到抑制，而有些躲在深部的念珠菌并没有消灭，此时停药容易造成念珠菌耐药而反复发作。患者应该遵照医嘱，坚持用药完成治疗疗程。用药期间应到医院做妇科检查和白带显微镜检查，连续三个月妇科检查及白带显微镜检查无异常才算治愈。

2、不要每天冲洗阴道

念珠菌适宜在缺少氧气、温暖潮湿的环境中生长，正常情况下，其与阴道内的其他菌群相互制约，保持着一种动态平衡关系。再加上女性生殖器官本身有自净功能，不太容易发生霉菌性阴道炎。但是，女性若用妇科清洁洗液、消毒剂、消毒护垫等过度清洗或消毒阴部，反而破坏了阴道弱酸性环境和菌群之间的相互制约关系，而引起念珠菌或其他细菌所致的阴道炎发作。

3、 不要饮食过于辛辣

饮食上也需要控制，如：少食用辛辣、刺激性食物，戒烟限酒，控制糖分摄入量。

4、不要囤积卫生用品

有一部分女性喜欢囤货，在网上或者店里一买卫生用品就是一大堆，连续用几个月也用不完，如果存放环境不好，很容易发生霉变。所以，尽量不要囤货，家中的卫生用品要放在密闭的整理箱中，而且要定期拿出来晒晒太阳。

5、不要一条内裤穿到烂

女性内裤必须每天更换，穿3~6个月就要淘汰。如果内裤变形或者变色，必须及时丢弃，因为纤维里的细菌不容易消灭，可引发阴道炎等妇科疾病。