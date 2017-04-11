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无痛取环术多少钱

时间：2017-04-11     来源：上海南浦妇科医院

　　取环手术是一项小手术，现在很多的女性为了能够更好地避孕，都会在宫腔内放置节育环，来帮助我们更好的避孕，等到想要孩子的时候，在选择医院把节育环取下来，取环的时间很短，一般几分钟就可以了，那么无痛取环术多少钱？

　　如果只是单纯的取环费用大概在50-100元，而且取环前要控制炎症，取环要持有当地计划生育相关部门证明才能取环，术前要检查是否有炎症，如果有炎症要积极治疗好才能取环。

　　一般女性取环就是准备怀孕的，静脉麻醉取环费用大概是在200-300元，可以先到医院做b超、白带常规、血常规等，如果各项指标都正常，取环后要积极消炎治疗，经过一个月经周期就可以怀孕了。

　　女性取环要选择正规的医院，因为正规医院取环安全性比较高，而且收费合理，不要担心有乱收费的现象，取环手术的费用是根据当地的医院、地区、医生资质来决定的，所以没有统一的标准，女性可以到当地的医院咨询一下。

　　以上就是对“无痛取环术多少钱”的介绍，女性要注意，在取环一周之后会出现腹痛的现象，但是这种情况患者是可以接受的，因为一般不是很严重，但是如果出血的情况，女性就要注意注意个人的卫生，并且要搭配好消炎药。

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