为什么月经是黑色的

月经是女性每个月都会来一次的，是一种正常的生理反应，所以女性要正确看待这件事，而且部分女性在月经期间是有情绪变化的，有些女性会出现痛经而且流血量是不同的，还有女性的流血颜色是黑色，那么为什么月经是黑色的？

女性来月经就是把子宫脱落的东西排出来，这对于女性来说是一件好事情，如果月经的血液是呈黑色的，说明女性的子宫收缩能力比较差，掉血的速度比较慢，所以就会使红色的血液慢慢变黑。

女性如果月经是黑色的话，有可能是得了妇科病，也有可能是子宫后卫的现象，因为女性的宫颈比子宫高，如果血液在宫颈的时间滞留的比较久，排出来的血液就是黑色了。

有些女性的身体是比较寒的，平时的生活中比较爱吃生冷的食物，所以会导致身体的血液不容易排出，在身体里停留的时间久了，在排出来血液就会变成黑色了，改善这种情况，可以通过调理身体来改变。

以上就是对“为什么月经是黑色的”的介绍，女性可以从血液里看看我们的身体是否健康，如果发现不对，就要到医院及时就诊，因为如果得不到有效的治疗，可能会使女性出现不孕的现象，所以女性要重视。