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同房后出血是怎么回事

时间：2017-04-11     来源：上海南浦妇科医院

　　很多女性在和丈夫发生性关系后，会出现阴道出血的迹象，但是很多女性都没有重视，认为这是很正常的现象，其实这种理解并不完全准确，性行为后的出血是有很多原因导致的，那么同房后出血是怎么回事？

　　一般在同房后出血跟宫颈糜烂有密切的关系，因为女性的宫颈粘膜是比较细嫩的，血管也是比较丰富的，如果有宫颈糜烂，当男性的阴茎和女性的宫颈有摩擦，就会使糜烂的创面流血。

　　也可能和宫颈息肉有关系，因为宫颈息肉是因为长期的慢性炎症形成的，而且高于宫颈表面，血管比较丰富，在同房时，男性的阴茎剧烈的抽插，就会对息肉来回摩擦，使息肉血管破裂然后导致出血。

　　有可能是月经不调，还有就是同房后出血，是因为自己患有某种妇科疾病，比如是子宫肌瘤、子宫内膜炎、阴道炎、子宫异味等，都是会引起这种情况的。

　　以上就是对“ 同房后出血是怎么回事”的介绍，女性有了这种情况，是不幸运的，在日常生活中我们要保持良好的作息时间，早睡早起，培养充足的睡眠，这样身体素质才会提高，疾病就不会找上我们了。

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