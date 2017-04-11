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宫颈炎的症状有哪些

时间：2017-04-11     来源：上海南浦妇科医院

　　我们生活中有很多宫颈炎患者，宫颈炎的发病率是比较高的，宫颈炎一般是不注意个人卫生和经常性人流导致的，严重影响女性的生活质量，但是有些女性对于宫颈炎的症状不是很了解，那么宫颈炎的症状有哪些？

　　宫颈炎治疗需要花费很长的时间，而且容易反复发作，一些女性会出现白带异常的情况，会出现白带增多，而且一般的白带都是白色的，也有些女性的白带夹着血丝还呈现粘液状，有的女性还会出现性交出血的症状。

　　宫颈炎会使女性出现外阴瘙痒的症状，而且宫颈炎一般都是和阴道炎同时发生的，后期的时候女性可能会出现腰部疼痛的症状，在月经期间这种症状就会加重，这时候到医院检查会出现宫颈组织出现不同程度的宫颈糜烂症状。

　　治疗宫颈炎可以使用一些抗菌药物，针对局部的溃烂症状可以使用，可以到医院咨询一下医生，医生会根据你的情况帮你开药，一般都是作用于人体的组织处药物，治疗效果很明显，想要加强效果可以在医生的建议下选择强效药物，这样可以达到很好的治疗效果。

　　以上就是对“ 宫颈炎的症状有哪些”的介绍，宫颈炎到后期就会演变成宫颈糜烂，宫颈的分泌物会增多甚至会影响到精子的活动，还会导致女性出现不孕的情况，所以宫颈炎疾病危害还是很大的，女性要足够重视，这样才能尽早治疗。

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