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宫颈糜烂如何治疗

时间：2017-04-11     来源：上海南浦妇科医院

　　宫颈糜烂是一种常见的妇科疾病，而且宫颈糜烂是由于子宫颈柱状上皮异味引起的疾病，是一种常见的妇科疾病，引发宫颈糜烂的原因有很多，性生活频繁或者性生活过早、避孕套质量差或者性环境差等原因，那么宫颈糜烂如何治疗？

　　宫颈糜烂是一种多发病和常见的疾病，而且这个病有很高的复发率，这跟平时的精神、饮食、以及阴道的卫生情况有很大关系，即使已经治疗好了，但是患者还是要注意，不然很可能还会使宫颈糜烂复发的。

　　宫颈糜烂分为3种程度，轻度、中度、重度，其中重度是宫颈糜烂中比较难治的，不仅治疗的时间很长，而且还容易引发宫颈癌，所以患者要及时治疗，而且重度的宫颈糜烂不适合药物治疗，建议使用手术治疗。

　　女性有宫颈糜烂建议到正规的医院检查一下，做个白带常规检查或者宫颈的切片检查，然后根据具体的病情进行治疗，如果确诊为重度的宫颈糜烂，就要立即采用手术治疗，禁止发生性生活。

　　以上就是对“宫颈糜烂如何治疗”的介绍，女性在治疗宫颈糜烂期间要保持情绪的稳定，在饮食上多吃清淡的的食品，不要吃辛辣刺激性的食物，热性比较大的食物也不要吃，平时多吃清淡的瓜果蔬菜，注意个人的卫生习惯。

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