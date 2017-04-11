宫颈糜烂的症状有哪些

宫颈糜烂是属于一种常见的妇科疾病，一般是因为工作压力大、饮食不健康、不注意个人卫生等问题造成，而且宫颈糜烂分为3种程度，分别是轻度、重度、重度。宫颈糜烂的危害是很大的，所以女性平时要多注意观察自己的身体健康情况，出现不适就要及时到院就诊，那么宫颈糜烂的症状有哪些？

疼痛：女性有宫颈糜烂会出现疼痛的症状，女性患上宫颈糜烂之后很少会出现疼痛的症状，可能是病原体侵害较深的原因，引起慢性宫旁结缔组织炎，会出现盆腔下坠、腰酸背痛、痛经等症状，如果炎症涉及到主韧带，还会出现性交疼痛，影响女性的性生活。

？？

白带增多：白带增多是宫颈糜烂患者会有的症状，大部分的患者都有，有时候是女性的症状，这是因为病原体不同，糜烂的范围程度差异，白带性状有所不同。炎症感染如果不明显，白带为透明的粘液;如果宫颈糜烂伴随明显的炎症感染，白带呈黄色脓性，粘稠状。

膀胱症状：宫颈糜烂的症状表现还是比较多的，患者会出现膀胱症状，一般是因为宫颈炎症引起的，而宫颈炎症会播散或蔓延到膀胱三角区，刺激到膀胱会出现出现尿频、尿痛的症状，有时也可继发为尿路感染。

以上就是对“宫颈糜烂的症状有哪些”的介绍，宫颈糜烂会使女性白带增多、感到疼痛、有膀胱症状等，而且对女性的生活影响很大，所以希望女性都能重视自己的身体，尽量少吃辛辣刺激性的食物，多吃清淡的食物。