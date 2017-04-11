39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 新闻 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
返回首页 妇科炎症 人工流产 妇科检查 月经不调 不孕不育 妇科整形 妇科肿瘤 乳腺疾病
当前位置：首页 > 妇科炎症 > 宫颈糜烂

宫颈糜烂的症状有哪些

时间：2017-04-11     来源：上海南浦妇科医院

　　宫颈糜烂是属于一种常见的妇科疾病，一般是因为工作压力大、饮食不健康、不注意个人卫生等问题造成，而且宫颈糜烂分为3种程度，分别是轻度、重度、重度。宫颈糜烂的危害是很大的，所以女性平时要多注意观察自己的身体健康情况，出现不适就要及时到院就诊，那么宫颈糜烂的症状有哪些？

　　疼痛：女性有宫颈糜烂会出现疼痛的症状，女性患上宫颈糜烂之后很少会出现疼痛的症状，可能是病原体侵害较深的原因，引起慢性宫旁结缔组织炎，会出现盆腔下坠、腰酸背痛、痛经等症状，如果炎症涉及到主韧带，还会出现性交疼痛，影响女性的性生活。

　　？？

　　白带增多：白带增多是宫颈糜烂患者会有的症状，大部分的患者都有，有时候是女性的症状，这是因为病原体不同，糜烂的范围程度差异，白带性状有所不同。炎症感染如果不明显，白带为透明的粘液;如果宫颈糜烂伴随明显的炎症感染，白带呈黄色脓性，粘稠状。

　　膀胱症状：宫颈糜烂的症状表现还是比较多的，患者会出现膀胱症状，一般是因为宫颈炎症引起的，而宫颈炎症会播散或蔓延到膀胱三角区，刺激到膀胱会出现出现尿频、尿痛的症状，有时也可继发为尿路感染。

　　以上就是对“宫颈糜烂的症状有哪些”的介绍，宫颈糜烂会使女性白带增多、感到疼痛、有膀胱症状等，而且对女性的生活影响很大，所以希望女性都能重视自己的身体，尽量少吃辛辣刺激性的食物，多吃清淡的食物。

在线咨询 预约挂号

上一篇：上海治疗宫颈糜烂哪家医院好啊

下一篇：宫颈糜烂的症状有哪些

温馨提示

病情因人而异，以上文章仅供参考，请您及时去正规医院接受检查与治疗，上海南浦妇科医院提供在线咨询预约平台，您可像医师咨询您现在的情况

常见疾病与症状
查症状 查疾病
医护团队
最新文章
明明白白看妇科

当今女性对于妇科疾病知识缺乏了解，大多女性羞于开口，失去最佳治疗机遇！如何少走弯路，少花冤枉钱，顺利治好妇科疾病呢？

  • 1、问诊检查

    详细问诊后运用设备进行检查

  • 2、临床诊断

    详细问诊后运用设备进行检查

  • 3、对症治疗

    详细问诊后运用设备进行检查

眼睛看累了？不是很理解？

点击咨询详情

搜索结果返回

友情链接